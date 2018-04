Le pagelle della Roma - Dzeko a segno, De Rossi e Manolas sfortunati

Risultato finale: Barcellona - Roma 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6 - Sfodera ottimi riflessi su Messi e Suarez, ma venendo freddato da De Rossi. Poco dopo anche Manolas lo tradisce, quindi capitola altre due volte. Non ha colpe ed anzi effettua altre parate.

Bruno Peres 6 - Il suo lato è il più soggetto agli attacchi dei blaugrana ma lui tiene botta abbastanza bene nel primo tempo. Un po' meno solido nel secondo ma nel complesso è il più positivo della difesa.

Manolas 5 - Dalle sue parti spesso e volentieri si aggira Messi: il greco lo tampona efficacemente grazie alla sua buona velocità. Molto sfortunato sull'autogol, mentre è poco reattivo sul terzo gol, che chiude i conti.

Fazio 5 - Lui è meno atletico del compagno di reparto, ma aggira il suo limite con ottime letture di posizione. Bene il primo tempo, meno il secondo, quando Messi lo manda due-tre volte al bar facilmente.

Kolarov 5 - Molto timido, nei primi quarantacinque minuti della partita non si ricorda neanche un'occasione in cui superi la metà campo. Anche nel secondo tempo la sinfonia è simile. La punizione nel finale va alta.

Strootman 6 - Aggredisce ovunque i portatori di palla dei blaugrana. Lo si vede in pressing su tutte le zone del campo. Uno degli ultimi a mollare, tanto che si becca anche un giallo sul punteggio di 4-1. Ma quanta grinta!

De Rossi 5 - Gioca con attenzione nel chiudere le linee di passaggio e si tuffa su ogni pallone. Come, purtroppo, anche su quello del vantaggio blaugrana. Vuole impedire il gol a Messi ma lo fa lui. (dal 77' Defrel s.v.)

Pellegrini 5,5 - Spostato sul lato sinistro, quello del suo piede debole. Mostra personalità, guadagnando una buona punizione al limite. Forse era rigore. Ma nell'azione del 2-0 è in ritardo. (dal 61' Gonalons 5 - Prova ordinata finché non decide di rovinarla totalmente, stoppando il pallone per la conclusione di Suarez che si infila alle spalle di Alisson: è il gol del 4-1).

Florenzi 5,5 - Si sacrifica lungo la fascia destra, e nel primo tempo rientra spesso fino in difesa. Ad inizio ripresa mette un bel cross sulla testa di Perotti, che spreca, ma è l'unica giocata della sua partita. (dal 72' El Shaarawy 6 - Non ha granché modo di mettersi in mostra anche se pare vivace fin da subito. Il suo movimento, e velo, permette di far arrivare a Dzeko il pallone che diventa il gol del 3-1).

Dzeko 6,5 - Partita difficile: per più di settanta minuti insegue palloni a vuoto e la palla non la sfiora quasi mai. Poi però, quando ne ha l'occasione, si accende, difendendo con il corpo la sfera prima del gol del 3-1.

Perotti 5 - Costretto a lunghe rincorse all'indietro ed aiutare spesso Pellegrini, si divora però clamorosamente il gol del possibile pari in avvio di ripresa. Si accende nel finale ma poteva essere una storia diversa.