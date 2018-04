Le pagelle della Roma - Dzeko e Nainggolan su tutti, bene Alisson

Risultato finale: Roma-Chievo 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 7 - Il portiere si conferma tra i migliori del campionato: rigore parato su Inglese che poi lo beffa su calcio d'angolo. L'estremo difensore, però, dà sempre sicurezza.

Peres 6 - Il terzino brasiliano gioca un match accorto, un po' timido soprattutto nella ripresa, ma non commette errori marchiani.

Fazio 6.5 - Guida senza problemi la difesa giallorossa. Sfiora anche il gol di testa, ma non è fortunato.

Jesus 4.5 - Continua il momento no per il difensore brasiliano: in Champions irriso da Salah, qui è ingenuo in occasione del rigore. Lascia i suoi in dieci, per fortuna i suoi compagni non si scompongono e chiudono la gara.

Kolarov 6.5 - Su e giù sulla fascia. Pericoloso al tiro, assist per il gol di Dzeko. Tirato a lucido per il Liverpool. Unico neo, l'intervento, un po' rude, che causa l'infortunio a Depaoli.

Pellegrini 6 - Ci mette tutto quello che ha, non molla fino all'ultimo. (Dal 79' Gonalons s.v. - )

Nainggolan 7 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Dà l'assist per il gol di Dzeko e Schick. Grintoso fino all'ultimo secondo.

De Rossi 6.5 - Detta i tempi della manovra. Prova più che positiva, in particolare nel primo tempo.

Schick 7- Il ceco si è ritrovato. A segno anche in casa dopo essersi sbloccato contro la Spal. Esce tra gli applausi del pubblico. (Dal 78' Manolas 6 - Si mette al centro e chiude gli attacchi avversari.

El Shaarawy 7 - Il gol messo a segno è straordinario per movimento e caparbietà. Una gemma a coronamento di un'ottima prova sull'esterno.

Dzeko 7.5 - Sonnecchia fino al primo straordinario gol. Si sveglia e sono dolori per il Chievo. Alla fine arriva anche la doppietta. E dire che aveva già le valigie pronte per il Chelsea. Imprescindibile. (Dall'84' Gerson s.v. - )