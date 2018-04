Le pagelle della Roma - Dzeko sfortunato, Schick in ombra

Risultato finale: Lazio-Roma 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6 - Fa buona guardia sulle conclusioni avversarie.

Fazio 6 - Discreto match, usa il fisico con Anderson e Immobile e non si fa beffare, nel finale rischia con Milinkovic, ma per fortuna sua la Lazio non segna.

Manolas 6 - Tanti interventi vigorosi, alle volte però si specchia troppo, ma vive un momento positivo e non combina guai. Esce per un problema fisico. (Dal 73' Florenzi 6 Poco tempo per incidere)

Juan Jesus 5.5 - Poco sicuro in tanti interventi, dà una generale sensazione di incertezza alla squadra. Nel primo tempo graziato da Mazzoleni: l'intervento su Parolo era più che giallo.

Bruno Peres 5.5 - Spinge sulla fascia nella prima parte, sfortunato in occasione del palo. Meno continuo nella ripresa. (Dal 82' El Shaarawy s.v. )

De Rossi 5.5 - Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. Meno arrembante rispetto al Barcellona.

Strootman 6.5 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende, non tira indietro la gamba fino alla fine. Prova caparbia.

Kolarov 6 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Più dedito a compiti difensivi nella ripresa: finisce addirittura centrale nella difesa a 3.

Schick 5 - Maluccio nella prima parte di gara, si vede poco, solo in fase di non possesso. Poi lascia il posto a Under. Davvero una stagione stregata per il ceco. (Dal 55' Under 6 - Testa e cuore sull'esterno del campo. Vivacità alla manovra).

Nainggolan 6 - Primo tempo a corrente alternata, ma l'apertura per Peres è da manuale del calcio. Poco lucido nella ripresa, finisce stanco.

Dzeko 6.5 - Pochi palloni giocabili fino al 90', un tiro e poco più. Poi tre tiri in pochi secondi: una parata, una traversa, un tiro che termina di poco fuori.