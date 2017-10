Le pagelle della Roma - ElSha, che notte! Pure Dzeko e Perotti sugli scudi

Risultato finale: Roma - Chelsea 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6,5 - Risponde presente a tutti i tentativi iniziali dei londinesi. Degna di nota la risposta immediata su Hazard, così come quella su Alonso a fine primo tempo. Meno lavoro nella ripresa ma prova più che sufficiente.

Florenzi 6,5 - Si spende in profondissimi e generosissimi ripiegamenti, aiutando anche Fazio nelle situazioni di difficoltà. Corre a tutta birra finché è in campo. Poi la stanchezza prevale e chiede il cambio: applauditissimo. (dal 75' Manolas 6 - Buon ingresso in campo il suo. Prima sfiora la rete con un'incornata potente, poi ne evita una, andando ad anticipare l'intervento aereo di Willian).

Fazio 6 - Concede un'autostrada ad Hazard, che per sua fortuna viene sprecata. In difficoltà quando il belga accelera, specie nella prima frazione lo perde spesso. Nella seconda si assesta e non fa più passare nulla.

Juan Jesus 6,5 - Se all'andata aveva dato spesso la sensazione di ballare, stavolta ci mette molta più attenzione. Si segnalano inoltre almeno due spettacolari chiusure acrobatiche in spaccata.

Kolarov 6 - Rischia di combinare un pasticcio, rinviando addosso a Pedro e liberando Morata al tiro. Alto, per sua fortuna. Si fa perdonare intercettando il tocco corto di Fabregas e avviando così l'azione del tris finale.

Nainggolan 6,5 - Nei primi minuti è una vera e propria guerra contro un armadio come Bakayoko. Si rende autore di un assist quasi involontario. Nella ripresa finisce anche con lo scaldare i guantoni di Courtois da fuori.

De Rossi 6,5 - Fatica a schermare centralmente, specialmente nelle pimpanti discese avversarie di inizio partita. Con il passare dei minuti però prende il sopravvento la sua grande esperienza e il suo carattere lì nella zona nevralgica.

Strootman 6 - L'olandese, tra i tre centrocampisti schierati da Di Francesco dall'inizio, è quello che ha reso di meno. Tanta volontà di far legna, è innegabile, ma altrettanto poca pulizia tecnica nelle giocate. Un po' timido.

El Shaarawy 8 - In forma smagliante: dopo quarantaquattro secondi ha già gonfiato la rete con un tiro fantastico. Si ripete a fine ripresa con un tocco da rapace d'area. Prestazione straordinaria la sua. (dal 75' Gerson s.v.)

Dzeko 7 - Stasera decide di vestire il costume di assistman. La sua sponda più o meno volontaria manda subito in rete El Shaarawy. Vero e proprio incubo della difesa ospite: in un'azione porta a spasso tutti e tre i centrali.

Perotti 7 - Prima frazione nella quale si spende più in copertura che altro. Nella seconda ha però uno spirito diverso: si vede subito. E lo dimostra andando a siglare la terza rete giallorossa. Esce nel finale tra gli applausi. (dall'87' Pellegrini s.v.)