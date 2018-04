Le pagelle della Roma - Horror Nainggolan, Dzeko ci prova ma non segna

Risultato finale: Roma - Fiorentina 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6 - Il tiro di Benassi non è irresistibile ma è una di quelle traiettorie sporche, anche difficili da leggere. Anche Simeone gli si presenta ravvicinatissimo e non può nulla. Quanti rischi, portati però a buon fine.

Bruno Peres 5 - Nel primo tempo le sue discese fanno molto male sul lato destro, anche se poi non arrivano risultati. Concede però anche il tappeto rosso verso la porta a Simeone.

Manolas 5 - Il greco fa tutt'altro che opporsi in occasione del gol di Simeone, facendosi superare con troppa facilità sull'avanzata del Cholito. E da quel momento le cose si complicano. (dal 58' Kolarov 5,5 - Entra e ci si aspetterebbero profonde sgroppate, invece non riesce praticamente mai ad avere la meglio su Laurini. Non si ricordano occasioni significative da lui create).

Fazio 6 - Non è proprio reattivissimo in occasione della seconda rete ospite, dove lascia troppo margine di manovra a Saponara. Ma non sono sue le colpe: per il resto non soffre proprio mai.

Juan Jesus 5,5 - Da terzino sinistro, ruolo che sa ricoprire ma dove manca di gamba, la sua prestazione è molto timida. Rimane basso e non difende neanche benissimo la zona. Un po' da centrale nel finale.

Nainggolan 4,5 - Recuperato proprio per l'occasione, il belga disputa una prova nettamente insufficiente. Fuori dai radar nel primo tempo, avrebbe modo di far gol nella ripresa ma si fa ipnotizzare. Prova horror.

Gonalons 5 - Più che dare ritmo alla manovra dei suoi, rischia di far addormentare gli spettatori. Poche volte in verticale, soffre Saponara e per poco non lancia Simeone con un retropassaggio. Non va.

Strootman 6 - Nel pomeriggio da dimenticare della squadra giallorossa, l'olandese è tra quelli che sfigurano di meno. Appoggi, inserimenti e voglia di combattere. Non demerita. (dal 68' Florenzi 6 - Il suo ingresso, e le sue corse lungo la fascia, regalano molto più brio alla sua squadra. Offre dei cross niente male, come ad esempio quello sul quale Schick prende la traversa).

Defrel 5,5 - Non crea nessuna azione da gol in un primo tempo da dimenticare dei suoi, anche se ha il merito di riuscire ad aprire spazi attaccabili per Peres. Non gli basta per rientrare dopo l'intervallo. (dal 46' Schick 6 - Ampiamente sufficiente. Anche un po' sfortunata, dato che se fosse entrato il colpo di testa sulla traversa e Nainggolan fosse stato un po' più freddo, staremmo parlando di un'altra gara).

Dzeko 5,5 - Ci prova in tutti i modi, ad assaltare la fortezza di Sportiello. Non gli riesce. Anche, e soprattutto, perché il portiere ospite è in una giornata monstre. Mezzo punto in meno, ma solo per non aver timbrato.

El Shaarawy 5,5 - Se si tirano le somme dell'assedio giallorosso di almeno settanta minuti, neanche lui è tra i peggiori. Ispira anche dei potenziali assist, ma la palla proprio non vuole entrare.