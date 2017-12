Le pagelle della Roma - Il battesimo di Schick, male Gonalons

Risultato finale: Roma-Torino 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Skorupski 6.5 - Miracoloso su De Silvestri, che lo beffa pochi minuti dopo senza colpe. Nel mezzo un bell’intervento anche su Belotti. Sul gol di Edera responsabilità solo parziali.

Bruno Peres 5.5 - Spinge tanto sulla destra, non sempre con lucidità. Concede troppo spazio a Berenguer per l’assist a Edera.

Moreno 5.5 - Marcatura difficile su Belotti, qualche buon intervento e anche diverse imperfezioni. Da rivedere l'intesa col resto del reparto.

Juan Jesus 6 - Ingaggia un bel duello con Niang, dal quale esce spesso vincitore. Fisicità e reattività al servizio della squadra.

Emerson 5 - Spinta costante sulla corsia mancina, ma ha diverse colpe sui gol: Belotti lo anticipa di testa ed è in ritardo sul raddoppio di Edera.

Gerson 6 - Duttilità al servizio della squadra: gran dinamismo in mediana, recupera buoni palloni e ci prova anche con conclusioni dalla distanza. Dal 68’ Pellegrini 6 - Entra subito bene in partita e sfiora il gol con un tiro al volo dal limite.

Gonalons 5 - Non brilla in regia: da un suo pallone perso nasce il corner dal quale De Silvestri lo anticipa regalando il vantaggio al Torino.

Strootman 6 - Un po’ in affanno in fase passiva, ma è sempre nel vivo del gioco: diverse volte pericoloso anche nel ruolo di rifinitore. Dal 75’ Dzeko 5.5 - Il rigore è un episodio, oltre che un errore grave, ma il suo impatto sul match è devastante: offre vivacità, centimetri e propizia il gol di Schick.

Under 5.5 - Buoni movimenti, ha diverse chance che però non sfrutta, peccando di cinismo. La sua prova dura un’ora. Dal 61’ Perotti 6 - Qualche guizzo sulla destra e l’assist per Schick in occasione del rigore.

Schick 6.5 - Fatica da prima punta, si rianima quando entra Dzeko: segna il 2-1, sfiora la doppietta e spiega coi “piedi” qual è la posizione di campo che predilige.

El Shaarawy 6.5 - Da settimane è l’uomo più in forma dell’attacco e lo conferma anche oggi: sfortunato quando il suo destro va sulla traversa, preciso nell’assist per il gol di Schick.