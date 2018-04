Le pagelle della Roma - Imbarazzanti i tre centrali, Perotti entra bene

Risultato finale: Liverpool - Roma 5-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 5,5 - Risponde presente ai primi squilli dei padroni di casa, ma sulle due magie consecutive di Salah è costretto ad arrendersi. Senza responsabilità. Ne prende altri tre nella ripresa: forse sull'ultimo poteva di più.

Fazio 4 - Quando Mané lo punta in velocità non riesce a prenderlo. Bruciato anche lui da Salah in occasione del raddoppio Reds, pure sulle altre tre segnature inglesi si ritrovano sue responsabilità. Serata da dimenticare.

Manolas 4,5 - Firmino si muove tantissimo e per lui la vita è difficile. Esce in ritardo su Salah nel gol del vantaggio, poi è superato dal brasiliano nell'azione del 2-0. Colto di sorpresa anche sui gol arrivati nella ripresa.

Juan Jesus 4 - Marcare Salah non è facile, lui non ci riesce proprio. L'egiziano è velocissimo e si rivela imprendibile. Letteralmente lasciato sul posto in occasione del raddoppio. Messo in imbarazzo dall'ex compagno egiziano. (dal 67' Perotti 6,5 - Con l'argentino si cambia modulo. Lui entra bene e ci mette imprevedibilità e maggiore agilità. Freddo dagli undici metri: spiazza Karius e segna il gol della speranza).

Florenzi 5 - Non gli passa neanche per la testa di abbozzare una qualche azione offensiva, vista la pressione che gli arriva su quel lato. Nelle poche volte che sale non è servito con i tempi giusti. Affonda come tutti.

De Rossi 5 - Si prodiga con qualche salvataggio interessante in avvio di contesa, quando però il Liverpool accelera è travolto anche lui dalle folate offensive. Tanto che dopo un po' finisce il gas ed è chiamato fuori. (dal 67' Gonalons 6 - Il francese entra e sembra confuso. Poi però la sua prestazione sale di livello e si mantiene sui livelli di una sufficienza. Non peggiora la precaria condizione globale).

Strootman 5 - L'olandese parte con un discreto tono, inaugurando anche le occasioni per i suoi. Poi si trova spesso infilato e si perde Firmino sull'angolo nel quale arriva il 5-0. Si sveglia nel finale pure lui.

Kolarov 5 - Regala il primo grande sussulto ai suoi tifosi, colpendo una traversa su mezza papera di Karius. Spinge molto a sinistra ma non riesce a stringere accanto a Juan Jesus in difesa: Salah trova i varchi giusti per le sue doti.

Under 5 - Primo tempo nel quale per larghi tratti non ci si ricorda che sia in campo. Soffre l'aggressione alta operata dal Liverpool e perde tanti palloni. Dopo l'intervallo non rientra in campo. (dal 46' Schick 6 - Tutto sommato i quarantacinque minuti del ceco sul prato di Anfield Road non sono così male. Regala più consistenza, ma anche pericolosità offensiva, al reparto d'attacco della Roma. Chiama Karius alla parata nel finale).

Nainggolan 5,5 - Assente per oltre settanta minuti di gioco, si accende solo nel finale. Prima serve il morbido assist per Dzeko, poi calcia la sberla sulla quale matura il tocco di mano di Milner, e rigore. Poteva accendersi prima.

Dzeko 6 - In zona d'attacco difende bene con il corpo molti palloni, creando le poche azioni interessanti dei suoi. Ma perde la palla sulla quale poi Salah sblocca la contesa. Nel finale si sveglia d'improvviso e va pure in gol.