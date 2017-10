Le pagelle della Roma - Kolarov costante, errore fatale per De Rossi

Risultato finale: Roma-Napoli 0-1.

Alisson 6,5 - Troppo ravvicinato il tocco di Insigne per attribuirgli responsabilità. Attento sulle conclusioni di Mertens e reattivo nelle uscite.

B. Peres 5,5 - Fatica a trovare il giusto ritmo, spesso messo in mezzo dalle sovrapposizioni di Ghoulam ed Insigne. Segnali di ripresa solo nel finale di gara.

Manolas 6,5 - Gioca una gara molto attenta, compiendo diverse chiusure importanti su Mertens. Sfortunatissimo, accusa un infortunio muscolare sul più bello. Dal 59’ Fazio 6 - Rischia di diventare l’eroe inatteso in casa Roma, ma prima Reina e poi il palo gli negano la gioia del gol.

J. Jesus 5,5 - Spesso anticipato da Mertens, ricorre all’intervento falloso con frequenza e si fa trovare fuori posizione in alcune situazioni potenzialmente pericolose.

Kolarov 6,5 - Le sue soluzioni con il mancino sono una risorsa fondamentale per questa Roma. Fa il suo compito in difesa e quando può accelerare sulla corsia crea sempre situazioni interessanti.

Pellegrini 5,5 - Molto opaco nel primo tempo, quando viene sistematicamente anticipato dai giocatori del Napoli. Nella ripresa ha qualche sussulto interessante, ma Di Francesco decide di richiamarlo in panchina. Dal 78’ Gerson sv.

De Rossi 5 - Prova a dare ordine alla Roma, ma è colpevole per la poca reattività nella carambola che finisce per diventare l’assist decisivo per la rete di Insigne. Si sacrifica molto nella ripresa, ma non basta.

Nainggolan 5,5 - Tanta volontà ma poca concretezza nella sua prestazione. Va a caccia di ogni pallone ma pecca di lucidità quando c’è da fare le giocate decisive.

Florenzi 5,5 - Ha qualche spazio sulla fascia Ghoulam nel primo tempo, ma non li sfrutta a dovere. Si accentra troppo e non riesce a dare ampiezza alla manovra, prima di essere richiamato in panchina. Dal 72’ Under 5,5 - Fatica ad entrare in gara, nel finale ha due palloni importanti ma non li sfrutta come dovrebbe.

Perotti 6,5 - Nel primo tempo fatica a trovare ritmo, ma è lui a suonare la riscossa della Roma nel secondo tempo quando diventa immancabile per Hysaj. Mette tanti palloni interessanti, senza mollare fino al fischio finale.

Dzeko 5 - Finisce spesso in mezzo ad Albiol e Koulibaly e raramente riesce ad avere la meglio. Molto nervoso, arriva in ritardo su alcuni cross interessanti che arrivano soprattuto sull’asee Perotti-Kolarov. Unico guizzo il colpo di testa che scheggia la traversa sul finire del match.