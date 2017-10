Le pagelle della Roma - Kolarov leader. Decisivo Perotti

Risultato finale: Roma-Crotone 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6 - Mantiene la propria imbattibilità non venendo chiamato a particolari interventi.

Karsdorp 5,5 - Debutta in campionato offrendo una prestazione ricca di imprecisioni (dall'82' Florenzi, sv - Sostituisce Karsdorp non riuscendo a farsi notare per questioni di tempo).

Fazio 6,5 - Capeggia la retroguardia giallorossa dominando palesemente nel gioco aereo.

Moreno 6 - Affianca diligentemente Fazio non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Kolarov 7 - Domina lungo la fascia sinistra colpendo, nel primo tempo, un clamoroso palo.

Nainggolan 6 - Dona fisicità ai giallorossi svolgendo efficacemente entrambe le fasi di gioco.

Gonalons 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco non prendendosi grosse responsabilità.

Gerson 5 - Interpreta il ruolo di mezzala faticando vistosamente ad entrare in partita (dal 74' Pellegrini Lo. 6 - Subentra a Gerson donando le giuste geometrie al centrocampo giallorosso).

Ünder 5 - Corre generosamente lungo la fascia destra risultando, per lo più, innocuo (dal 64' Defrel 6 - Prende il posto di Ünder conferendo vivacità all'attacco di Di Francesco).

Džeko 6,5 - Combatte contro l'intera difesa rossoblù centrando anche un legno nella ripresa.

Perotti 7 - Punta incessantemente l'uomo realizzando, al 10', il rigore decisivo.