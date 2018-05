Le pagelle della Roma - Schick timido, Dzeko prima sbaglia poi trascina

Risultato finale: Roma - Liverpool 4-2 (6-7 dopo l'andata)

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6,5 - Mané gli si presenta davanti a botta sicura e lui non può farci nulla. Poco prima di subire il raddoppio di Wijnaldum aveva fatto una gran parata su Mané. Attento anche su Firmino nella ripresa. Rischia nel finale.

Florenzi 5 - Se puntato in velocità, questa sera fatica enormemente. Sia Robertson che Mané per larghi tratti si rivelano praticamente imprendibili. Rischia con un brutto fallo su Mané nel finale: era da arancione, si prende il giallo.

Manolas 6 - Sul contropiede del vantaggio ospite è sorpreso da Mané ma le sue colpe sono attenuate. Un paio di ottime chiusure su Salah ed un secondo tempo da colosso della retroguardia fanno salire la sua valutazione.

Fazio 6 - Sceglie bene i tempi per la copertura della profondità e quelli per allargarsi ad aiutare Kolarov in fase difensiva. Un paio di brutti errori in impostazione ma nel complesso l'argentino offre una prestazione da sei.

Kolarov 6,5 - Spinge come fosse un giovanotto su quella corsia, formando un discreto asse con El Shaarawy per tutto il primo tempo. Anche nella ripresa non manca la sua spinta: fornisce l'assist per il 3-2 di Nainggolan.

Pellegrini 5,5 - Ha la sua grande chance su un palcoscenico del genere, che non sfrutta pienamente. Qualche giocata di discreta fattura ma anche tanti errori e situazioni molto rivedibili. Lascia il campo per primo. (dal 53' Under 6,5 - Prova a mettere la punta sul lancio di De Rossi ma Karius para. Ci prova fino all'ultimo, tanto che va a guadagnarsi il rigore che però rende solo più amara la sensazione dei giallorossi).

De Rossi 6,5 - Sempre accorto quando ha il pallone tra i piedi, trova delle imbucate molto interessanti che mandano in porta Under prima e Dzeko poi. Sfortunatamente i compagni però non sfruttano inviti così deliziosi. (dal 70' Gonalons 6 - Il francese si mette in mediana e dà ordine al palleggio capitolino, rendendosi anche difficile da superare in fase d'interdizione. Sufficiente).

Nainggolan 6,5 - Inconcepibile per uno della sua caratura l'errore in impostazione che spalanca la strada del vantaggio agli inglesi. Apprezzabile il gol del 3-2 da lontano e la freddezza su rigore, ma forse è un po' tardi.

Schick 5 - Timido per tutta la prima frazione di gioco, rimane molto defilato e non riesce a partecipare alle azioni d'attacco della sua squadra. Anche nel secondo tempo non è mai incisivo ed è il peggiore del reparto avanzato.

Dzeko 7 - Aggressivo sin dall'inizio, è autore però di un errore nell'azione dell'1-2 che affossa le speranze giallorosse. Poi però le riaccende sfruttando il suo fiuto del gol. In generale apprezzabile il suo lavoro di sponda: fisicamente è trascinatore.

El Shaarawy 7 - Ispirato, quando accelera è sempre un problema. Centra il palo da fuori poi chiede un rigore ma non lo ottiene, prima di far ammonire Lovren. Decisivo anche nell'azione del 2-2, quindi esce sfinito. (dal 75' Antonucci s.v.)