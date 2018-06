Le pagelle della Russia - Golovin, sms alla Juve. Cheryshev super

Russia-Arabia Saudita 5-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Akinfeev 6 - Quasi come uno spettatore non pagante. Ha voluto vedere da vicino l'esordio della sua Russia, ma alla fine non è mai intervenuto. Se non per qualche rinvio dal fondo.

Mario Fernandes 7 - Una prestazione sontuosa. Sulla fascia destra è un motorino, va su e giù senza fermarsi veramente mai. Partecipa alle azioni da gol e non rischia niente dietro.

Kutepov 6 - Diligente, difficilmente perde la posizione. Qualche piccola sbavatura nel primo tempo, poi non rischia più.

Ignashevich 6,5 - Due chiusure provvidenziali, una per tempo. In barba alla carta d'identità e in attesa di un avversario di maggior livello, dimostra di cavarsela ancora bene in mezzo alla difesa.

Zhirkov 6,5 - Più e più volte scende fino a fondo campo. Con la sua esperienza dà una gran mano alla squadra.

Gazinskiy 6,5 - Qualità e quantità in mediana, ma soprattutto ha il merito di aprire le marcature con un colpo di testa, dopo appena dodici minuti.

Zobnin 6 - Si destreggia bene in mediana, dettando spesso i tempi del gioco. Non disdegna gli inserimenti offensivi.

Samedov 5,5 - L'abbiamo visto fare prestazioni migliori. L'unica nota stonata forse è lui, perché spesso prende la decisione sbagliata nell'ultimo passaggio. Dal 64' Kuziaev 6 - Partecipa al controllo finale della partita da parte della Russia.

Dzagoev s.v. - Appena venti minuti in campo con pochi palloni toccati. Dal 24' Cheryshev 8 - Entra per sostituire un compagno infortunato e diventa il protagonista della partita. Sul primo gol mette a sedere due difensori, poi ne segna uno ancora più bello sul finale di partita, con un esterno all'incrocio dei pali. Giocate su giocate, ha tecnica e personalità da vendere. Quasi perfetto.

Golovin 7,5 - Gli occhi erano tutti su di lui, dei tifosi ma soprattutto della Juventus. E il messaggio è chiaro. Certo, l'avversario è quello che è, ma il numero 17 della Russia dimostra di avere talento. E' bravo nel recupero della palla, forse sbaglia qualche giocata, ma i numeri sono cristallini: un gol da punizione allo scadere e due assist. Bigliettino da visita completato.

Smolov 6 - Non segna, ma si muove tanto là davanti. E' molto utile alla squadra, effettua tanto lavoro oscuro, sponde, recupero palla e non solo. Dal 70' Dzyuba 7 - Gli basta meno di un minuto per segnare. Al primo pallone toccato gonfia la rete con un gran colpo di testa, preciso preciso e imprendibile per il portiere.