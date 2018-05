Le pagelle della Samp - Caprari ingenuo, si salvano in pochi

Risultato finale: SPAL-Sampdoria 3-1

Belec 6 - Intuisce l’angolo nell’esecuzione del calcio di rigore di Antenucci, ma non può nulla per evitare la rete dello svantaggio. Se la Samp esce dal ‘Mazza’ con solo tre gol incassati, lo deve soprattutto a lui: incolpevole.

Bereszynski 5 - Troppo molle sulla corsia esterna del campo: non si propone mai in avanti e dietro concede qualcosa di troppo agli avversari. Quasi sempre in ritardo.

Andersen 6 - Attento nelle marcature e sicuro nelle uscite palla al piede. Nonostante la batosta, è uno dei pochi a salvarsi.

Regini 6 - Nel primo tempo è autore di un provvidenziale salvataggio che evita ai blucerchiati di finire negli spogliatoi sotto di due gol. Contro Paloschi se la cava.

Murru 5 - Tutti si aspettavano Strinic, ma Giampaolo punta sull’ex Cagliari. E non ripaga la fiducia del tecnico, visto che in difesa sbanda ogni volta che viene puntato da Lazzari.

Linetty 5 - Un po’ più lento rispetto al solito, arriva sempre un attimo dopo sul pallone ed è macchinoso in fase d’impostazione. Giornata storta.

Capezzi 6 - Ha voglia di fare, di spaccare il mondo e dimostrare di meritare un posto in prima squadra nella prossima stagione. Tante buone cose col pallone tra i piedi, non impeccabile in fase di non possesso. (Dall’80’ Verre s.v.)

Praet 5.5 - La sua partita vive di fiammate, lampi di genio. Spesso, però, i compagni non lo seguono. Nella ripresa cala un po’ e scompare dalla partita.

Ramirez 5 - Corre a vuoto per quasi tutta la partita, non riuscendo a fare da collante tra centrocampo ed attacco. Nel primo tempo, inoltre, si divora un gol clamoroso. (Dal 46’ Quagliarella 5.5 - Non cambia le sorti di una partita che, nel secondo tempo, prende una brutta piega.)

Caprari 4 - Pronti-via e con un tocco di mano consente ad Antenucci di sbloccare il match dal dischetto. Poi, poco dopo la mezzora, si fa cacciare per un pestone ai danni di Felipe. Finale di stagione da dimenticare.

Kownacki 6 - Tanto movimento, ma dopo l’espulsione di Caprari viene quasi “abbandonato” dai compagni di squadra lì in avanti a far reparto da solo. Nella ripresa si toglie lo sfizio di incrementare il numero di reti segnate alla sua prima esperienza in A.