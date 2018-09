Le pagelle della Samp - Quagliarella-Samp, che show! Bereszynski top

Risultato finale: Sampdoria-Napoli 3-0

Audero 6.5 - Qualche piccola sbavatura, ma nei momenti decisivi difende nel migliore dei modi la porta blucerchiata.

Bereszynski 7 - E' questa la stagione per consacrarsi come uno dei migliori terzini destri della Serie A. E' partito col piede giusto, laterale a tutta fascia: dai suoi piedi nasce il gol del 2-0, suo il cross per il definitivo 3-0.

Tonelli 6.5 - Un esordiente con la sapienza del veterano. Guida benissimo la difesa blucerchiata.

Andersen 6.5 - Si fida ciecamente di Tonelli e fa bene: dalle sue parti non si passa.

Murru 6 - Ha vita facile su Verdi, la situazione peggiore con l'ingresso di Ounas e Giampaolo lo richiama in fretta in panchina. In fase di spinta si vede molto meno rispetto a Bereszynski. Dal 59esimo Sala 6.5 - Il suo ingresso serve per arginare l'impatto col match di Ounas: sostituzione indovinata.

Barreto 6.5- Essenziale, pratico e preciso: dà un aiuto fondamentale alla squadra nel momento di maggiore forcing del Napoli.

Ekdal 6.5 - Alla prima in cabina di regia con la maglia della Samp deve ancora prendere pieno possesso del ruolo. Ma quando si disimpegna lo fa senza sbavature. Dall'84esimo Ronaldo Vieira s.v.

Linetty 6.5 - Pulito e puntuale in entrambe le fasi di gioco. Centrocampista che anche stasera ha dimostrato di saper abbinare quantità e qualità.

Saponara 6.5 - Conosce le idee di Giampaolo e questo gli permette fin da subito di galleggiare tra le linee coi tempi giusti. Suo l'assist per Defrel in occasione del gol che ha sbloccato la partita. Prima del duplice fischio è costretto a uscire per un problema fisico. Dal 37esimo Ramirez 6 - Meno nella partita rispetto a Saponara, fa comunque il suo senza errori.

Defrel 8 - S'è presentato dinanzi a suoi nuovi tifosi con una sassata finita sotto l'incrocio dei pali che dopo undici minuti ha sbloccato il match. Suo anche il 2-0: se il buongiorno si vede dal mattino, i sostenitori blucerchiati non rimpiangeranno Duvan.

Quagliarella 8 - Sembra la serata di Defrel, quella in cui deve limitarsi a fare da supporto (e lo fa bene, suo l'assist per il 2-0) all'attaccante francese. Invece, a 15 minuti dalla fine estrae dal cilindro un gol col tacco bellissimo che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.