Le pagelle della Sampdoria - Male Ramirez, Zapata ci prova

Risultato finale: Sampdoria-Inter 0-5

Viviano 5 - Perisic lo spiazza di testa, Icardi lo fredda dal dischetto e poi è tutta questione di inerzia: subisce cinque gol e vorrà dimeticare in fretta questa domenica.

Bereszynski 5 - Sul suo lato fatica a contrastare Perisic, ispirato come una volta. Dal 34' Verre 5.5 - Aggiunge qualità alla partita, ma lo fa a tratti.

Silvestre 5 - Guida un reparto che oggi subisce cinque gol, per colpe complessive. Sul gol di tacco di Icardi anticipa solo in parte il cross di Perisic.

Ferrari 5 - Sul gol di Perisic tiene in gioco il croato: è il primo di una serie di errori che condivide col resto dei compagni.

Murru 5 - Soffre la presenza di Candreva e Cancelo dalle sue parti e quando supera la metà campo, tranne sul palo di Zapata, non è sempre preciso nei cross.

Barreto 5 - Gara di grandi difficoltà nella quale diventa protagonista, in negativo, col liscio che, di fatto, permette a Icardi di segnare il quarto gol. Dal 54' Regini 5.5 - Si vede poche volte, entra nel peggior momento dei suoi.

Torreira 5 - Condizionato dalla marcatura a uomo di Rafinha, non riesce a far girare la propria squadra. L'eccessivo spazio tra i reparti gli impedisce di essere utile in fase di filtro, altra sua peculiarità.

Praet 5.5 - Non demerita, ma è troppo solo: qualche strappo e diversi recuperi, ma soffre nel complesso il centrocampo nerazzurro, che ha sovrastato la Samp.

Ramirez 4.5 - Discute con Giampaolo perché commette diversi errori tattici, non trova mai la posizione e si fa notare solo per un giallo evitabile. Dal 50' Caprari 5.5 - Non incide, rimedia un giallo e ci prova, senza successo, quando la gara è virtualmente già finita.

Quagliarella 5.5 - Nel primo tempo è molto isolato, meglio nella ripresa quando si abbassa, gioca alle spalle di Zapata e prova a giocare di sponda per i centrocampisti. Non punge mai.

Zapata 6 - Ci prova col fisico e di testa: nel primo tempo sfortunato quando la sua torsione si stampa sul palo. Non si arrende.