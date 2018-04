Le pagelle della Sampdoria - Zapata letale, Linetty a sprazzi

Risultato finale: Sampdoria-Bologna 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viviano 6.5 - Nel finale sfodera una buona parata, cancellando anche l’indecisione su un cross innocuo di Dzemaili.

Bereszynski 6 - Dzemaili non aggredisce gli spazi con grande convinzione, alleggerendogli il compito in copertura.

Silvestre 6 - E’ attento sugli inserimenti dei centrocampisti del Bologna in area di rigore.

Ferrari 6 - Verdi cliente scomodissimo, ma riesce ad allontanarlo dalla porta di Viviano.

Strinic 6 - Partita sufficiente dell’ex Napoli, che ripaga il mister della fiducia concessagli.

Praet 6.5 - Dai suoi guizzi nascono i principali pericoli per la difesa del Bologna.

Torreira 5.5 - Importante in fase di interdizione, meno concreto del solito quando bisogna sveltire la manovra.

Linetty 5.5 - Non riesce ad aiutare la squadra con continuità nell’arco dei novanta minuti. Dall’84 Verre SV.

Caprari 6 - Si muove bene tra le linee, gli manca un pizzico di lucidità quando ha la possibilità di andare a rete da buona posizione. Dal 69’ Ramirez 6 - Mette le sue qualità al servizio della squadra.

Kownacki 6 - Prova a dare profondità alla manovra muovendosi in verticale sui suggerimenti di Quagliarella, in avanti non riesce a pungere come vorrebbe. Dal 60’ Zapata 7 - Decide l’incontro nel finale con una zampata letale nel cuore dell’area del Bologna.

Quagliarella 6.5 - E’ suo il colpo di testa che propizia la il gol di Zapata.