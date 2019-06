Le pagelle della Serbia U21 - Jovic flop, per Radunovic due figuracce

Risultato finale: Germania-Serbia 6-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radunovic 4 - Prende tre gol nel primo tempo, ma è l’ultimo dei colpevoli. Prova a salvare il salvabile, ma non riesce ancora nei miracoli. Nella ripresa è disastroso sul gol di Dahoud e sul terzo di Waldschmidt.

Gajic 5 - Non riesce mai ad affacciarsi nella metà campo avversaria, complice anche il baricentro alto degli avversari. Henrichs lo fa impazzire.

Milenkovic 4.5 - Un disastro, come il resto dei compagni. Dovrebbe guidare la retroguardia, invece mostra il fianco agli avversari. Spaesato.

Babic 4 - Ha l’arduo compito di sostituire lo squalificato Jovanovic, in realtà è come se non ci fosse. Dalle sue parti la difesa fa acqua da tutte le parti: Richter e Waldschmidt fanno tutto ciò che vogliono.

Bogosavac 5 - Parte bene, poi si spegne anche lui con il passare dei minuti. Soffre maledettamente in fase difensiva le accelerazioni dei tedeschi.

Racic 5 - Perde tanti palloni, non riesce a dare qualità in mediana. Si adegua ai livelli del resto dei compagni di squadra: insufficiente.

Pantic 4.5 - Lento e macchinoso in fase d’impostazione, sbaglia un esagerato numero di passaggi nel settore centrale del campo. Deludente. (Dal 46’ Randelovic 5.5 - Benino nell'impatto col match, ma un po' egoista. Si mette in proprio e a volte esagera.)

Lukic 5 - Da un suo errore arriva uno dei gol di Waldschmidt. Disimpegno errato non da lui, che mette in salita una partita mai realmente in bilico. Anche lui è poco lucido nell'impostare.

Zivkovic 5.5 - Pronti-via e di testa non arriva su un buon pallone messo al centro da un compagno di squadra. Poi si perde, il buio più totale. Nel finale segna il gol della bandiera dal dischetto, ma non salva la sua prestazione.

Radonjic 4.5 - Ci si aspettava tanto da lui, in realtà tocca pochissimi palloni e non riesce quasi mai a lasciare il timbro su una partita anonima. Tra le più grandi delusioni. (Dall'87' Lutovac s.v.)

Jovic 4.5 - Impalpabile. Nel primo tempo non vede un pallone, Baumgartl e Tah non lo mollano un secondo e lui va in grande difficoltà. Poco supportato dai compagni, ma anche lui non fa granché. Un tiro ad inizio ripresa, niente più. (Dal 70’ Joveljic 5 - Dà un po' di vivacità in avanti, ma entra a gara finita da un pezzo.)