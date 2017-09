Le pagelle della Slovacchia - Bene Hamšík e Škriniar

Risultato finale: Inghilterra-Slovacchia 2-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dúbravka 6 - Ha poche colpe sui due goal, sbaglia qualcosina in uscita ma c'è sempre. Compie anche due interventi decisivi, il parziale poteva essere peggiore.

Pekarík 6 - Non spinge molto nel secondo tempo, ma gioca una partita sufficiente. Qualche sbavatura di troppo, ma contiene bene Chamberlain.

Škrtel 5 - Negli anticipi ancora non trova il tempo giusto. In qualche occasione rischia troppo durante gli interventi, per la sua esperienza non riesce ancora ad imporsi e guidare la linea difensiva.

Ďurica 6 - Meglio rispetto al compagno di reparto. Non sbaglia quando deve limitare Kane, sui palloni alti è spesso dominante.

Hubočan 5 - Molti errori in fase di contenimento, le ali inglesi quando giocano sulla sua corsia hanno troppo margine di manovra e i pericoli arrivano proprio dalla fascia sinistra.

Škriniar 6.5 - Gioca in un ruolo non suo, ma si comporta benissimo. Nel primo tempo limita le giocate di Alli, nella ripresa abbassa la sua posizione perdendo qualche tempo di gioco. Nel complesso gioca una buonissima gara.

Lobotka 7 - Nel primo tempo non lo prendono mai. Segna un gran goal in inserimento e gioca un'ottima frazione. Nella ripresa paga molto sul piano fisico e ragiona di più in fase di impostazione ed inserimento.

Weiss 6.5 – Non tocca moltissimi palloni, ma quando ha la sfera tra i piedi diventa praticamente imprendibile. Cala nel secondo tempo, come tutta la squadra. (Dal 68’ Rusnák 5 - Non entra benissimo nel match, non si fa quasi mai trovare pronto quando gli arriva il pallone.)

Hamšík 6.5 – Buona gara da parte del centrocampista del Napoli, che recupera un quantitativo enorme di palloni. Nella ripresa rimane spesso tra le linee, rallentando il ritmo del possesso palla. Poche occasioni in zona goal, non trova quasi mai lo spazio dell’inserimento. (Dal 79’ Duda s.v.)

Mak 6 - nel primo tempo si vede pochissimo, sbaglia anche qualche pallone. Nella ripresa gioca molto di più con i centrocampisti, offrendo sempre un buon appoggio.

Nemec 7 – Dopo pochissimi minuti si inventa un grandissimo assist: non gioca moltissimi palloni, ma in due occasioni si rende pericolosissimo. Solo Hart gli nega la gioia del goal con un grande intervento. (Dal 69’ Ďuriš 5 - Doveva dare più profondità, non riesce quasi mai ad imporre il proprio gioco. )