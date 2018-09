Le pagelle della Slovacchia U21 - Haraslin imprendibile, Vavro un muro

Risultato finale: Slovacchia U21-Italia U21 3-0

© foto di Federico De Luca

Grief 6 - Dimostra sicurezza nelle conclusioni dalla distanza anche se questa sera gli azzurrini gli danno poco da fare (Dal 46’ Jakubek 6 - Come il suo collega non viene mai impegnato dall’attacco azzurro).

Kadlec 6 - Si sovrappone spesso sulla corsia di destra, nessuna sbavatura quando deve chiudere in difesa (Dal 46’ Sulek 6 - Sicuro percorre la corsia con grande costanza).

Vavro 7 - Un muro al centro della difesa. Interviene sempre in chiusura sulle punte azzurre senza nessun tipo di problema (Dall’86’ Krizan sv).

Hancko 6.5 - Gara di sostanza per il difensore della Fiorentina che copre bene tutti gli spazi sulle punte italiane.

Siplak 6.5 - Duella con Valzania sulla sua fascia di competenza riuscendo a tenere a bada il diretto avversario.

Dimun 6 - Combatte con grande decisione in mezzo al campo, si fa vedere anche in avanti anche se però non è preciso nelle conclusioni (Dal 46’ Kacer 6 - Predilige di più la fase offensiva che svolge in maniera impeccabile).

Herc 6.5 - Tocca molti palloni in mezzo al campo e fa vedere spunti giusti quando deve proporre l’azione (Dall’82’ Lesniak sv).

Fabry 6 - Si inserisce spesso in area di rigore, specialmente all’inizio, aprendo voragini nella difesa azzurra (Dal 64’ Benes 6.5 - Rientra in campo con una grande ovazione, sempre pericoloso sui calci da fermo).

Jirka 6.5 - Dialoga molto con Kadlec dalla sua parte andando spesso al cross, generoso anche in fase di ripiegamento (Dal 46’ Spalek 6.5 - L’attaccante del Brescia entra bene in campo creando grattacapi a Pezzella).

Mraz 7 - Fa a sportellate con la difesa azzurra ma questa sera l’attaccante dell’Empoli che trafigge Audero per il 3-0 (Dal 62’ Vestenicky 6 - Si libera alla conclusione molto bene ma non è preciso).

Haraslin 8 - Sblocca il match con un ottimo inserimento, sfruttando anche la dormita azzurra. Il raddoppio invece è una grandissima giocata (Dal 63’ Kostal 6 - Fa vedere buoni spunti ogni volta che ha il pallone fra i piedi).