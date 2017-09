Le pagelle della Spagna - Brilla Aspas, De Gea svagato

Risultato finale: Liechtenstein-Spagna 0-8

© foto di J.M.Colomo

De Gea 5.5 - L'unico insufficiente nella Spagna. Una sua leggerezza stava per diventare un goal.

Piqué 6 - Serata tranquilla, senza particolari sussulti.

Ramos 6.5 - Per un difensore che ha deciso finali di Champions, segnare al Liechtenstein è come bere un bicchiere d'acqua. Lopetegui gli concede anche un tempo di riposo. Dal 46' Nacho 6 - Tiene bene la posizione e si fa vedere anche in attacco.

Monreal 6 - Anche per lui una serata quasi sonnacchiosa.

Thiago Alcantara 6 - Match a due facce, poca continuità nella fase offensiva.

Busquets 6 - Corre molto, si fa anche ammonire, salterà la gara contro l'Albania.

Isco 7 - Periodo di forma fantastico. Segna e fa segnare. Esce dopo 56' di grande calcio. Dal 56' Deulofeu 6.5 - Sull'autorete di Goppel c'è il suo zampino. Alcune accelerazioni brucianti.

Iniesta 6.5 - Ormai gioca con il pilota automatico, ma quando decide di giocare sono dolori, per gli avversari.

Silva 7 - Altro giocatore dalla tecnica sopraffina. Goal, assist, ritmo. Splendido interprete della selezione iberica Dal 46' Aspas 7.5 - Il migliore in campo. Si gioca alla grande la chance avuta con una doppietta e un assist. Lopetegui avrà preso nota.

Morata 7 - Segna due gol, gliene annullano uno ingiustamente, ne sbaglia almeno altri due. Tutto facile per l'attaccante del Chelsea.

Pedro 6 - Gara senza particolari sussulti anche se gioca in un ruolo come inusuale di terzino attaccante. Un'eccezione tra i musicisti della fantastica orchestra spagnola.