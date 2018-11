Le pagelle della Spagna - Ceballos il migliore, male la difesa

Risultato finale: Croazia-Spagna 3-2

De Gea 6 - Pronti-via ed è subito decisivo sul tiro verso il primo palo di Perisic: è lui a deviare la sfera sul legno. Per il resto si fa sempre trovare: provvidenziale su Rebic, incolpevole sulle tre reti della Croazia.

Sergi Roberto 5 - In difesa soffre maledettamente le avanzate di Perisic e Jevdaj, che gli danno filo da torcere per tutta la partita. Nella ripresa regala a Kramaric la palla del vantaggio.

Ramos 6.5 - Con Sergi Roberto è colpevole del primo gol della Croazia, dopo una partita giocata comunque benino e con personalità. Si riscatta siglando il 2-2 dal dischetto.

Inigo Martinez 5.5 - Non gioca la partita perfetta, spesso è disattento e tocca a Sergio Ramos tappezzare come può. Ha ampi margini di miglioramento e diverse lacune da colmare.

Alba 5.5 - Molto propositivo come al solito, ma meno pericoloso rispetto a quello che ci ha abituato. In difesa soffre leggermente le discese e le ripartenze di un avversario scorbutico come Rebic.

Saul 5.5 - Così e così, a metà tra una gara ordinata ed un po’ sottotono. Non il miglior Saul Niguez, anche se fa il suo dovere a centrocampo. Nella ripresa non si nota. (Dal 75’ Suso s.v.)

Busquets 6 - Dirige il traffico in mediana, fa da scudo ai due centrali difensivi. Solita partita “alla Busquets”, tocca un’infinità di palloni.

Ceballos 7 - Tarantolato, vuole fare e dimostrare. Le sue giocate non sono mai banali, cerca sempre l’imbucata per i compagni. Dà grande qualità alla manovra d’attacco, il gol è la ciliegina sulla torta.

Rodrigo 5 - Si muove molto, ma finisce col disorientare anche i propri compagni di squadra. Ha fatto vedere di meglio, sicuramente. Impalpabile negli ultimi trenta metri. (Dal 60’ Asensio 6 - Dà vivacità nell’ultima mezzora di partita, buon impatto col match.)

Isco 6.5 - Ci mette un bel po’ a carburare, ne esce una partita comunque sufficiente. Non gioca con la mente libera e si vede, ma l’assist per Ceballos è favoloso.

Aspas 5 - Anche lui, come al resto dei compagni d’attacco, non punge. Viene sempre anticipato dai difensori avversari e non ha chance per provare a colpire a rete. (Dal 64’ Morata 5.5 - Ha una sola occasione, ma se la vede murare sulla linea da Vrsaljko.)