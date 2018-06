Le pagelle della Spagna - Micidiale Diego Costa, disastro De Gea

Risultato finale: Portogallo-Spagna 3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Gea 4,5 - Pesa come un macigno l'errore al tramonto del primo tempo, un pallone facile calciato da Cristiano Ronaldo che sfugge dalle mani dell'estremo difensore spagnolo. Avrà occasione per rifarsi.

Nacho 6,5 - Commette qualche fallo di troppo come successo nel rigore causato dopo soli quattro minuti, si riscatta però alla grande con un gol che entrerà nella compilation dei più belli di questa prima giornata del Mondiale.

Piqué 5 - Avrà sicuramente sulla coscienza il fallo commesso ai danni di Cristiano Ronaldo che ha riportato in parità il Portogallo, non perfetto nemmeno in occasione del secondo gol del portoghese.

Sergio Ramos 6 - Non perde mai l'uomo, ha vita facile con Guedes ma non trova in Piqué il partner affidabile. Sicuramente meglio del collega blaugrana.

Alba 6,5 - Vive un secondo tempo da ala aggiunta, spinge come il forsennato andando a sovrapporsi sulla corsia esterna. Poco da eccepire nella sua prestazione.

Koke 5,5 - Non una grande gara in fase di interdizione per il centrocampista dell'Atletico Madrid, prova a dare una mano in fase di non possesso con poco costrutto.

Busquets 6,5 - L'anello di congiunzione tra difesa ed attacco per equilibrare la manovra spagnola, sempre nel vivo della partita e si forgia anche dell'assist vincete per Costa.

David Silva 6 - Non colpisce bene per ben due volte in area di rigore, qualche errore non da lui ma poi con il mancino pennella la sfera per la testa di Busquets portando al gol Diego Costa. (Dal 86' Lucas Vazquez sv).

Isco 7 - Si conferma tra i migliori, se non il migliore, numero dieci moderno al mondo in questo momento. Danza sulla sfera senza dare punti di riferimento e mette lo zampino in ogni azione pericolosa della Spagna. Nel primo tempo con un destro terrificante colpisce in pieno la traversa.

Iniesta 6,5 - Raccoglie i meritati applausi anche in terra russa, buona la sua prestazione soprattutto nel primo tempo poi va in difficoltà quando William Carvalho si piazza di fronte. (Dal 70' Thiago Alcantara 5,5 - A gara in corso non riesce ad incidere, pochi palloni giocati in venti minuti).

Diego Costa 7,5 - Una serata con i fiocchi per l'attaccante spagnolo, prima vera grande partita con le Furie Rosse con una doppietta da attaccante di razza. Prima manda in confusione l'intera difesa del Portogallo poi colpisce da vero opportunista. (Dal 77' Aspas sv).