Le pagelle della Spagna U21 - Ceballos leader, Ruiz in serata di grazia

Risultato finale: Spagna-Polonia 5-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sivera 6 - Gara da spettatore per il portiere spagnolo, che tuttavia si guadagna gli applausi con un salvataggio tutt'altro che semplice su un colpo di testa di Bielik.

Aguirregabiria 6 - Blocca con mestiere Szymański in un'azione in velocità che poteva costare cara. Per il resto nessun sussulto in difesa e qualche incursione in avanti.

Núñez 6,5 - La Polonia è poca cosa in attacco, ma la difesa spagnola è comunque attenta a non concedere spazi soprattutto centralmente.

Meré 6,5 - Diligente in fase difensiva, firma una delle prime occasioni da gol della Spagna impegnando Grabara che prontamente respinge.

Martín 6 - Il suo diretto avversario Michalak è in serata piuttosto negativa e non si ritrova molto impegnato a contenere le discese polacche. Svolge il compito senza sbavature.

Fabian Ruiz 8 - Lascia a bocca aperta il pubblico del Dall'Ara con giocate fulminee e di grande qualità. Segna il 3-0 con un assolo che lascia di sasso l'intera retroguardia polacca, colpisce due volte la traversa e si vede neutralizzare un altro paio di palle-gol da Grabara. In stato di grazia (dal 30' s.t.: Merino n.g. - Entra quando i giochi sono ormai chiusi).

Roca 6 - Forse il più "sporco" nel gioco in punta di piedi della Spagna, si mette in luce più per l'irruenza nell'interdizione che per il contributo alla manovra. Operaio.

Ceballos 7,5 - Resta in campo per 88 minuti e sono 88 minuti di intensità e continua ricerca della giocata. Entra nelle azioni dei primi due gol e pennella pregevolmente la punizione che vale il 4-0. Esce meritatamente tra gli applausi. (al 43' s.t.: Vallejo n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero per concedere a Ceballos il tributo del pubblico).

Olmo 6,5 - Si incarica di dare profondità sulla fascia, spesso va sul fondo e scodella palloni precisi per i compagni in area. Ottimo assist per il pokerissimo di Mayoral.

Fornals 7 - Aspetta sornione l'occasione giusta, e la trova al 17' quando si avventa sul pallone in piena area ed anticipa tutti per il gol che sblocca il risultato. Ci prova ancora nel corso della gara ma difetta un po' di precisione.

Oyarzabal 7 - Gioca una gara generosa in attacco, impegnando costantemente la difesa avversaria, e trova la giusta ricompensa con la rete del 2-0. Esce dal campo piuttosto acciaccato in seguito a una caduta scomposta. (Dal 15' s.t.: Mayoral 6,5 - Guadagna la punizione che vale il 4-0 di Ceballos e, non contento, chiude i giochi girando in porta un bell'assist di Dani Olmo. Minimo sforzo e massimo risultato).