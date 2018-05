Le pagelle della SPAL - Antenucci trascinatore, Viviani magico

Risultato finale: SPAL-Sampdoria 3-1

Gomis 6 - E’ bravo a respingere tutti i tentativi degli avversari, anche se non è chiamato a grandi parate: svolge ordinaria amministrazione. Non può nulla sul gol di Kownacki. (Dal 90’ Marchegiani s.v.)

Simic 6.5 - Duro e deciso negli interventi, insuperabile nell’uno contro uno. Pomeriggio piuttosto tranquillo per lui, che riesce a neutralizzare un avversario insidioso come Kownacki.

Vicari 6.5 - Guida con personalità la retroguardia della SPAL senza commettere sbavature. Tiene alto il livello dell’attenzione fino all’ultimo.

Felipe 6.5 - Legge bene e spesso in anticipo le intenzioni degli avversari, non si lascia superare così facilmente.

Lazzari 6.5 - Nel primo tempo alterna buone cose nella metà campo offensiva ad un po’ di paura nella propria. Alla fine dei conti ne esce un’altra bella partita, l’ennesima della sua stagione. (Dal 56’ Costa 6 - Entra bene in partita, effettuando un paio di cross tesi e velenosi nell’area avversaria.)

Grassi 7 - Corre per tre in mezzo al campo, lotta su ogni pallone e quando può tenta il tiro. Fosse per lui avrebbe giocato un’altra partita dopo il triplice fischio. Il gol è la ciliegina sulla torta.

Viviani 7.5 - Si posiziona in cabina di regia e fa tutto molto bene: smista palloni, dà ampiezza e geometrie. E da un suo tiro arriva il penalty che sblocca il match. Nella ripresa due assist vincenti. (Dal 77’ Schiattarella s.v.)

Kurtic 7 - Anche lui, come Grassi, fa avanti e indietro per tutto il campo senza mai tirare il fiato. Muscoli e qualità al servizio della squadra.

Mattiello 6.5 - Meno propositivo rispetto a Lazzari, ma molto attento in fase difensiva contro Bereszynski: non concede nulla agli avversari.

Paloschi 6 - Si muove molto, crea varchi per i compagni e fa salire la squadra. Non segna e non ha occasioni per colpire, ma si sacrifica tantissimo.

Antenucci 8 - Calcia alla perfezione il calcio di rigore dopo cinque minuti dal fischio d’inizio e, sempre nel primo tempo, si divora il possibile 2-0. Nella ripresa cala il tris con un fantastico e che vale la salvezza.