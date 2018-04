Le pagelle della Spal - Bene Lazzari, ingenuo Costa

Risultato finale: Spal-Atalanta 1-1

© foto di Federico Gaetano

Meret 6.5 - Solo un rigore calciato da de Roon lo supera, ma il portiere stava parando anche quello. Profilo sempre più promettente.

Cionek 6.5 - Primo tempo di grande intensità, coronato dal gol del vantaggio. Ripresa in cui tiene agli assalti avversari.

Felipe 6.5 - Si integra bene con il compagno di reparto, prestazione più che dignitosa nel primo tempo. Tiene botta anche nella ripresa.

Salamon 6.5 - Usa il fisico per fermare gli avversari. Match positivo così come l'intera retroguardia estense.

Lazzari 7 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. L'esterno corre per due e non molla fino alla fine.

Viviani 6.5 In ballottaggio fino alla fine, gioca un match gagliardo. Non solo l'assist su un punizione, ma anche una traversa. Gara a tutto campo. (Dal 77' Luiz s.v.- )

Grassi 6 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo.

Kurtic 6 - Non sempre è perfetto nelle due fasi, ma non demerita. Prova sufficiente.

Costa 5.5 - La sua gara è inficiata dall'errore in occasione del rigore di Gomez. Una trattenuta che può costare caro.

Paloschi 5.5 - Volenteroso sì, ma non tira praticamente mai in porta. (Dal 90' Floccari s.v. )

Antenucci 6.5 - Una bella partita, sempre nel vivo dell'azione, non molla fino alla fine.