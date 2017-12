Le pagelle della SPAL - Felipe dura poco, Lazzari a vuoto, Viviani da ex

Risultato finale: Roma - SPAL 3-1

Gomis 6,5 - Serata di lavoro extra per lui. I ferraresi sono in dieci dopo appena dieci minuti: si prospetta una serataccia. Lui ci mette la toppa in più di un'occasione, con anche qualche piccola incertezza. Tante belle parate, però.

Felipe 4 - La sua scampagnata capitolina dura davvero poco: neanche dieci minuti. Il tempo di farsi prendere il tempo e superare in velocità da Dzeko, prima di affossarlo. Chiara occasione da rete, dopo il VAR, e rosso per lui.

Vicari 5 - Distratto in occasione del vantaggio giallorosso. Si dimentica di Dzeko sul lancio profondo di El Shaarawy, e il bosniaco non perdona la sua distrazione. In seguito qualche intervento discreto ma soffre.

Cremonesi 5,5 - Non disputa una prova così disastrosa, nonostante i tre gol al passivo fatti registrare dalla sua squadra. Si fa valere specialmente nei contrasti aerei, anche se nel complesso non è del tutto sufficiente.

Lazzari 5 - Giro a vuoto del giovane talentino ferrarese. Quando i suoi rimangono in dieci Semplici lo arretra terzino. Mossa non del tutto azzeccata: da una sua leggerezza in fase di possesso nasce l'azione del raddoppio romanista.

Grassi 5,5 - Prima parte di gara molto tenace: anche quando la sua squadra rimane in inferiorità numerica non si arrende. Nella ripresa però torna in campo nervoso. Viene ammonito e Semplici, visto il suo gioco duro, lo toglie. (dal 70' Schiavon 5,5 - Entra in una situazione già più che complessa e non può fare ovviamente molto per invertire il trend. Si becca un giallo nel finale per un duro intervento in ritardo).

Viviani 6 - Sente la partita, visto che lui a Roma ci è cresciuto, calcisticamente e non solo. Si incarica dell'esecuzione del rigore. Prima segna, ma Abisso fa ripetere. Quindi sbaglia, ma sulla ribattuta infine riesce a trovare la rete.

Rizzo 6 - Tra i migliori dei suoi, se non il migliore dei giocatori di movimento. La sua fisicità in alcune tratti di partita fa comodo alla squadra ospite, soprattutto per evitare l'imbarcata. I suoi strappi in avanti non sono male.

Mattiello 5 - Insufficiente la valutazione sulla sua partita. Un conto quando è esterno di centrocampo, perché da terzino soffre tantissimo le combinazioni con l'attaccante della catena di destra sulle sovrapposizioni di Florenzi.

Bonazzoli 5,5 - Si muove con efficacia sulla destra nei primi minuti. Poi i suoi restano in dieci e Semplici lo allarga a destra. Perde il movimento di El Shaarawy sul vantaggio. Semplici cambia idea e lo chiama fuori. (dal 21' Mora 6 - Nella difficoltà generale Semplici si affida alla sua esperienza. Mossa in piccola parte ripagata: prende astutamente posizione in area e cade sul contatto con Manolas. Abisso fischia il rigore).

Paloschi 5,5 - Mette paura ai giallorossi con un colpo di testa alta dopo pochi istanti. Dopo il rosso a Felipe però i rifornimenti a lui destinati si esauriscono e si vede costretto solo e soltanto a rincorrere gli avversari. (dal 78' Borriello s.v.)