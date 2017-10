Le pagelle della SPAL - Paloschi ci crede, difesa da rivedere

Risultato finale: Juventus-SPAL 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Gomis 5.5 - Sulle due reti incassate nel primo tempo, può davvero poco. Per il resto si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa dagli avversari. Nella ripresa cade sotto i colpi di Higuain e Cuadrado.

Oikonomou 5.5 - Dopo un primo tempo in cui regge agli urti provenienti da Douglas Costa e compagni, nella ripresa inizia a sbandare e Semplici lo sostituisce. (Dal 64' Costa 5 - Non entra bene in partita, anzi. Sul gol di Cuadrado è decisamente in ritardo.)

Felipe 5.5 - Tiene bene la posizione e, quando c'è da mettere la gamba nei contrasti, non si tira mai indietro. Tutto sommato gioca un buon primo tempo; nella ripresa cala come al resto dei compagni.

Salamon 5 - Parte bene, murando ogni tentativo dei bianconeri. Poi, con un fallo ingenuo, stende un avversario al limite dell'area di rigore e regala a Dybala un calcio di punizione che trasforma in rete. Da quel momento, perde quota.

Lazzari 5.5 - Ci si aspettava qualcosina in più da lui che, in questi primi due mesi di Serie A ha dimostrato tante qualità e grande corsa. E probabilmente quello che stasera è mancato maggiormente sono state proprio le sue accelerazioni.

Schiavon 6 - Dà sostanza in mezzo al campo e soprattutto tenta spesso la verticalizzazione: Paloschi e Borriello, però, vengono quasi sempre anticipati.

Viviani 5.5 - Dopo un avvio in cui è stato troppo schiacciato all'indietro, detta i tempi in mezzo al campo, smista qualche pallone. Nel finale cala vertiginosamente.

Rizzo 5.5 - Lotta nel settore centrale del campo, ma raramente riesce a vincere contrasti con i calciatori avversari. (Dal 77' Mora s.v.)

Mattiello 6 - Ha il suo da fare sulla corsia mancina contro il tandem Lichtsteiner-Bernardeschi: se la cava, cresce con il passare dei minuti. Da un suo tiro-cross, arriva la rete di Paloschi.

Borriello 6 - Si muove molto, quasi da seconda punta alle spalle di Paloschi. Conquista qualche fallo che consente alla squadra di salire e fa continuamente a sportellate con i difensori avversari. Nel finale cala d'intensità pure lui.

Paloschi 6.5 - Nell'arco della partita si vede molto poco, anche perché Barzagli riesce quasi sempre ad anticiparlo. Ha il grande merito di riaccendere le speranze con la rete dell'1-2 nel primo tempo e va vicino al clamoroso 2-2. (Dal 71' Bonazzoli 6 - Entra a gara praticamente finita, anche se riesce a ritagliarsi un'occasione nel finale.)