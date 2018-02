Le pagelle della Steaua Bucarest - Budescu ovunque, Gnohere decisivo

Risultato finale Steaua Bucarest-Lazio 1-0

Vlad 6 - Non è particolarmente impegnato ma si fa trovare pronto quando serve. Fa un po' lo sbruffone perdendo tempo nei rinvii, rimendiando anche un'ammonizione per perdita di tempo.

Benzar 6.5 - Ingaggia il duello con Lukaku e riesce ad arginare la prepotenza del terzino laziale. Protegge la fascia destra con i tagli giusti, si propone in avanti con convinzione.

Gaman 6 - Fronteggia Caicedo e lascia davvero pochi margini di movimento alla punta biancoceleste. Riesce a non farlo girare e copre bene lo specchio della porta.

Planic 6 - Prende in carico il compito di seguire Nani e gli riesce al meglio. Non fa esprimere il portoghese come vorrebbe, spesso con la buone ma quando serve anche con i metodi duri.

Morais 6.5 - Fisicamente è impari il confronto sulla corsia esterna con Basta, il terzino spesso lo supera e va a cercare il fondo. Buoni cross in mezzo per i compagni e anche una conclusione personale che per poco non si fa pericolosa.

Pintilii 5.5 - Dovrebbe far filtro in mediana ma va estremamente in difficoltà, soprattutto nel confronto con la fisicità di Milinkovic-Savic. Cerca di rimediare con qualche duro fallo, rimedia anche l'ammonizione. (Dal 46' Teixeira 6 - Dà un altro piglio al centrocampo romeno, mettendoci esperienza soprattutto nei momenti difficili).

Nedelcu 6.5 - Sa far bene tutto, abbina la fisicità per fare schermo davanti la difesa e si butta in avanti senza timore, rendendosi protagonista in zona offensiva.

Man 6.5 - Svaria su tutta la trequarti campo, parte più largo poi si accentra e alza la manovra. Sua l'apertura che dà il via all'azione del gol.

Budescu 7 - Si abbassa molto tanto da fare il playmaker, ha qualità nei piedi e doti per cambiare il gioco. E' lui a lanciare perfettamente per Gnohere per l'1-0. Sale in cattedra nella ripresa, protagonista assoluto e pericoloso.

F. Tanase 6.5 - Si spende tantissimo al servizio di Gnohere, offrendo una prestazione di sacrificio. Buone intuizioni e lanci in verticali, prova anche la conclusione personale. (Dal 57' Coman 6 - Nonostante il vantaggio, va a dar peso al reparto offensivo, puntando molto a tenere palla e alzare il gioco).

Gnohere 7 - Una ripartenza micidiale, di tecnica e velocità, a raccogliere il cioccolatino di Budescu per firmare il gol del vantaggio. Fa a sportellate con i difensori laziali e spesso ha la meglio grazie alla propria prepotenza fisica. (Dall'81' C. Tanase s.v.).