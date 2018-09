Le pagelle della Stella Rossa - Prove monumentali di Rodic e Savic

Risultato finale: Stella Rossa - Napoli 0-0

Borjan 6,5 - Impegnato reiterate volte nel corso della serata, già dal primo tempo. Risponde presente al destro di Milik in diagonale, e quando Insigne lo supera è la traversa a salvarlo. Qualche brivido sparso ma è ok.

Stojkovic 6 - Dei due terzini in casa serba, è lui quello che deve spingere di più. E tutto sommato alterna con equilibrio le due fasi, non facendosi quasi mai trovare in ritardo o comunque in situazioni di imbarazzo difensivo.

Degenek 6,5 - Nel corso della prima frazione è lui il più in difficoltà nel reparto arretrato della Stella Rossa. Ci mette un po' a prendere le misure a Milik. Quando lo fa, concede poco: nella ripresa il polacco è annullato.

Savic 7 - Preziosissimo, è il calciatore che con ogni probabilità ha vinto più duelli aerei di tutti. Se neanche un cross del Napoli ha creato pericoli dalle parti di Borjan, gran parte del merito è suo. Fa sembrare Koulibaly meno alto.

Rodic 7 - Stringe i denti e contribuisce alla strenua resistenza difensiva fino all'ultimo. Vero che Callejon lo manda spesso in difficoltà, ma il suo salvataggio sulla linea, proprio sullo spagnolo, è uno di quegli episodi che pesano.

Jovicic 6 - Chiamato ad un lavoro fatto di rincorse continue, non si scompone e fa quanto gli chiede l'allenatore. Utile nel primo tempo anche in fase di ripartenza, le sue pile però si scaricano abbastanza presto. (dal 56' Jovancic 6,5 - Il suo ingresso in campo si sente sulla lunga distanza. Quando sono tutti stanchi lui è ancora attivo, e regala gli ultimi assalti dei suoi in ripartenza grazie ai suoi strappi decisi. Prezioso).

Krsticic 6 - Non comincia al meglio, venendo spesso e volentieri aggredito con successo dagli agguerriti centrocampisti ospiti. Poi però prende in mano la situazione e guida la fase difensiva fino in fondo.

Ben Nabouhane 5,5 - Tra i più attesi della serata, non riesce mai davvero ad accendersi. Anche se nella prima frazione di gioco costringe Allan all'ammonizione. Rimane una fiammata isolata in una serata difficile.

Causic 6 - Lui è la pedina a sorpresa di Milojevic. Che lo schiera trequartista ma da lui chiede tantissimo sacrificio, e si vede ricompensato. A quel punto, però, c'è tanto spazio per la qualità.

Marin 5,5 - Si sacrifica molto più del previsto in fase di non possesso, ma non riesce ad imprimere la qualità desiderata dal suo allenatore quando c'è da ripartire. Nonostante ciò rimane in campo quasi fino in fondo. (dall'87' Simic s.v.)

Boakye 6 - Anche se non è tornato da molto, Milojevic non ha dubbi e lo schiera titolare. I maggiori pericoli dei suoi infatti arrivano proprio da lui. Soprattutto il primo e l'ultimo tiro della sua partita, prima di uscire per crampi. (dall'81' Pavkov s.v.)