Le pagelle della Ternana - Difesa da rivedere, Carretta non colpisce

Ternana-Pescara 0-3

© foto di Federico Gaetano

Sala 5 - Prende tre sberle, poteva mostrare più reattività.

Defendi 5 - Subisce troppo dal suo lato, poteva fare qualcosa in più.

Gasparetto 5 - Poco attento, non entra mai nel vivo della partita.

Valjent 5 - Viene risucchiato dal momento negativo della sua difesa.

Favalli 5.5 - Prova ad accompagnare la fase offensiva senza troppi risultati.

Statella 5 - Poco da annotare, non entra mai realmente in partita. (Dal 63' Finotto 6 - Entra e trova modo di colpire un paio di volte, non riesce ad infilare in porta).

Paolucci 6 - Prova a costruire per i compagni che non approfittano.

Angiulli 5 - Non entra in partita, infatti viene sostituito nell'intervallo. (Dal 46' Vitiello 5 - Non una partita particolarmente brillante, impatto poco incisivo).

Tremolada 5.5 - Si rende pericoloso all’inizio, si spegne poi nella ripresa.

Montalto 5- Un paio di occasioni pericolose, poi viene colpito da problemi che lo costringono ad uscire. (Dal 38' Piovaccari 5.5 - Entra in campo e prova a far male, non riesce ad incidere).

Carretta 5.5 - Ci prova fino alla fine, Fiorillo gli dice di no.