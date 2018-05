Le pagelle della Ternana - Si salvano in pochi

Ternana Palermo 2-3

© foto di Federico Gaetano

Sala 5,5 - Forse poteva fare un po’ meglio sul secondo gol di La Gumina ma ovviamente se oggi la Ternana ha perso la colpa non è sua.

Valjent 5 - Non si sbilancia mai ed è poco incisivo in fase difensiva.

Rigione 5 - Male, si perde sempre La Gumina e non entra mai in partita. Dal 46’ Vitiello 5,5- Entra e prova a dare la carica, ci riesce in parte.

Signorini 6 - Gioca con carattere e grinta, non molla mai e va sempre a cercare la palla giusta da servire ai compagni.

Favalli 5,5 - Un primo tempo disastroso. Meglio nella ripresa, ma ormai è troppo tardi.

Defendi 5,5 - Va sempre alla ricerca del gol ma non riesce quasi mai ad essere pericoloso.

Paolucci 5 - Corre ma è come se fosse senza bussola. Viene sostituito nella ripresa.Dal 61’ Statella 6 - Entra e in parte riesce a dare carattere alla squadra.

Varone 5,5 - Corre molto ma spesso si incarta quando ha palla tra i piedi.

Tremolada 6 - Riapre il match con un sinistro morbido. Gioca bene anche se a corrente alternata.

Carretta 5 - Poche volte pericoloso, spesso in ritardo quando i compagni lo servono in profondità.

Piovaccari 5 - Viene fischiato quando esce anzitempo. Gara molto opaca.dal 67’ Finotto 6,5- Entra e segna, nel finale ha anche l’occasione per pareggiare.