Le pagelle della Ternana - Tremolada e Defendi volenterosi

Risultato finale: Carpi-Ternana 2-1

© foto di Federico Gaetano

Sala 6 - Sulle reti poche può, per il resto non si fa sorprendere.

Valjent 5.5 - Non sempre lucido in mezzo alla difesa. Ha abituato a ben altre interpretazioni.

Gasparetto 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni soprattutto su Melchiorri.

Signorini 5.5 - Appena può spinge in avanti, però si fa sorprendere anche lui nelle occasioni decisive.

Vitiello 5.5 - Primo tempo complicato, ma non molla. Poca spinta in avanti. Via dopo un'ora di gioco. (Dal 62' Carretta 5.5 - Non lascia il segno.)

Tremolada 6.5 - Gran primo tempo, sempre nel vivo dell'azione. Cala un po' nella ripresa, ma la sua prestazione è più che positiva.

Paolucci 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Può e deve prendere in mano la squadra, ma non ci riesce.

Ferretti 6 - Discreta gara sulla fascia. Da segnalare una sua azione nella ripresa. Profilo da seguire, può migliorare. (Dal 87' Statella s.v. )

Defendi 6.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo. Non molla fino alla fine.

Montalto 6 - Segna con un gol fortunoso a cornice di una prestazione sottotono, sfiora il gol, ma Colombi dice di no.

Piovaccari 6 - Partita di combattimento, tante sponde per i compagni. Sfortunato in occasione del doppio palo. (Dal 76' Finotto 5.5 - Volenteroso, ma non accende la luce.)