Le pagelle della Tunisia - Khazri propizia due gol, Sassi sblocca il risultato

Risultato finale: Madagascar-Tunisia 0-3

© foto di Imago/Image Sport

Hassen 6 - Poco impegnato dagli attaccanti del Madagascar che raramente riescono ad arrivare al tiro.

Kechrida 6,5 - Qualche spunto interessante in fase offensiva, specialmente nel primo tempo: cerca la profondità e prova la conclusione.

Bronn 6,5 - Il suo compito è limitare Andrea al centro dell'area e lo svolge con esiti soddosfacenti, concedendo pochi spazi all'uomo di riferimento della manovra avversaria.

Meriah 6 - Si prende qualche rischio con un intervento ruvido su Andrea in piena area a metà ripresa. Per il resto la sua prestazione è priva di sbavature.

Haddadi 6 - Così come Kechrida, non disdegna le discese sulla fascia alla ricerca del cross o della conclusione personale. Nel finale un grande intervento di Adrien ferma la sua corsa in piena area.

Chaalali 5,5 - Una sola fiammata nel finale di primo tempo che costringe Adrien a rifugiarsi in corner, nel contesto di una gara piuttosto tranquilla.

(Dal 30' s.t.: Drager n.g. - Va a tamponare l'assenza di Chaalali con compiti principalmente di copertura.)

Skhiri 6 - Più attivo nelle fasi iniziali della gara, si mette in evidenza con alcuni suggerimenti interessanti per Khenissi. Nella ripresa appare meno efficace.

Sassi 7 - Vivacizza la manovra tunisina sia con conclusioni personali, sia come rifinitore a beneficio degli attaccanti. Ha il merito di sbloccare il risultato ma deve ringraziare la deviazione decisiva di Fontaine.

(Dal 37' s.t.: Aouadhi n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.)

Khazri 7 - Costruisce alcune delle azioni più pericolose della Tunisia, ma talvolta pecca di imprecisione. Nella ripresa la difesa avversaria concede più spazio alla sua inventiva e da una sua conclusione in porta nasce il raddoppio di Msakni, mentre il terzo gol è in gran parte merito della sua rapidità sul contropiede.

Khenissi 6,5 - Fa sentire il suo peso in attacco soprattutto nel primo tempo, con inserimenti intelligenti che facilitano le soluzioni per i centrocampisti. Non trova il gol ma fa un gran lavoro per la squadra.

Msakni 7 - Segna il pesantissimo 2-0 avventandosi su un pallone ribattuto e cogliendo in controtempo Adrien. Il gol impreziosisce una prestazione concreta in attacco.

(Dal 22' s.t.: Sliti 6,5 - Grande tempismo nel seguire il contropiede di Khazri, facendosi trovare pronto a ricevere l'assist e spedire in porta.)