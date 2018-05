Le pagelle della V. Entella - Attacco spuntato, Troiano lottatore

Risultato finale: Ascoli-Virtus Entella 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paroni 6 - Salva su Clemenza, per il resto va buona guardia.

Benedetti 6 - Qualche grattacapo nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa.

Pellizzer 6.5 - Attento in chiusura, bel duello con Clemenza e Monachello.

Cremonesi 6 - Impreciso in alcune circostanze, non è la sua miglior partita, ma non commette errori grossolani. (Dal 72' Acampora s.v. )

Aliji 5.5 - Parte bene poi si affloscia. Non riesce a spingere con efficacia. (Dal 50' De Luca 5.5 - Ci prova, ma non lascia il segno.)

Ardizzone 6 - Prestazione dignitosa in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi.

Troiano 6.5 - Ci mette il cuore soprattutto nella prima parte di gara. Esce dal campo dopo aver dato tutto.

Crimi 6 - Parte bene con diversi inserimenti interessanti. Poi cala alla distanza e si assesta

Gatto 6 - Poche possibilità di rendersi pericoloso. Arrivano palloni giocabili con il contagocce. Lodevole per l'impegno. (Dal 58' Icardi 6 - Si rende pericoloso con una buona conclusione. Poi lotta fino alla fine.)

Aramu 5 - Gara poco propizia. Sbaglia tanti appoggi e ben presto si fa imbrigliare dagli avversari. Che errore a fine gara!

La Mantia 5.5 - C'è la grinta, ma non la concretezza. E l'Entella scende in Serie C.