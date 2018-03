Le pagelle dell’Argentina - Higuain lotta, male Biglia

Risultato finale: Argentina-Italia 2-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Caballero 6.5 - Nel primo tempo non subisce tiri in porta, nella ripresa compie un paio di interventi decisivi.

Bustos 6 - Partita dai due volti per l’esterno argentino: nella prima frazione di gioco spinge moltissimo, nella ripresa cala molto. (Dall’ 89’ Mercado s.v.).

Otamendi 6.5 - Pericoloso sui palloni inattivi, quando arrivano i traversoni anticipa tutti. Guida la difesa, non concede molto.

Fazio 6 - Meno preciso rispetto al compagno di reparto, ma riesce comunque a gestire le giocate offensive degli azzurri.

Tagliafico 6.5 - Spinge moltissimo sulla sinistra, sfiora il gol in un paio di occasioni. Mette in difficoltà la corsia destra dell’Italia.

Paredes 6.5 - Gioca moltissimi palloni, quando ha l’occasione prova anche il tiro dalla distanza. (Dal 64’ Banega 7 - Appena entra in campo crea subito scompiglio e sblocca la sfida con un gran bel gol).

Biglia 5 - Uno dei peggiori in campo, sbaglia molti palloni in fase di costruzione. Prova qualche lancio, ma la sua partita rimane insufficiente.

Lo Celso 6.5 - Uno dei più attivi, si inventa anche l’assist per l’1-0. Quando si muove tra le linee crea sempre problemi. (Dal 76’ Pavon 5.5 - Si vede pochissimo, tocca davvero pochi palloni).

Lanzini 6.5 - Prima del gol non si vede moltissimo, poi si inventa una gran conclusione che chiude la sfida.

Di Maria 7 - Uno dei più propositivi, non dà mai punti di riferimento. Tra le linee diventa devastante. (Dal 65’ Perotti 6 - Entra bene in campo, si sacrifica in entrambe le fasi).

Higuain 6.5 - Non segna moltissimo, ma lotta e sgomita come sempre. E nel finale si inventa l'assist per Lanzini.