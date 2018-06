Le pagelle dell’Egitto – El Shenawy super, male Warda

Risultato finale: Egitto- Uruguay 0-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

El Shenawy 7.5 - Prende di tutto, non arriva soltanto sul gol di Gimenez. Risponde molto bene alla chiamata, con una prestazione davvero super.

Fathi 6 - Nel finale è costretto ad arretrare troppo e soffre la pressione, ma durante tutto il match gioca con coraggio.

Gabr 6 - Insieme al compagno di reparto gioca una buonissima partita. Peccato per l’errore nel finale, dove perde la marcatura su Godin.

Hegazy 6.5 - Sui palloni alti è insuperabile, non lascia passare nulla. Anche lui compie un errore decisivo nel finale.

Abdel-Shafi 6.5 - Uno dei più propositivi, non molla mai la presa. Quando affonda sulla corsia sinistra crea spesso pericoli.

Elneny 5.5 - Si sacrifica molto in difesa, quando trova spazio si getta anche in avanti. Peccato per l’errore nel finale, dove lascia saltare Gimenez con troppa facilità.

Hamed 6 - Tanta grinta e molti palloni recuperati in mezzo al campo. Nel secondo tempo è costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 50’ Moursy 5.5 - Non ha un buon impatto spesso rimane sulla linea difensiva).

Warda 5.5 - Inizia bene il match, spesso però fa errori di misura. Sbaglia qualche pallone di troppo, soprattutto nel secondo tempo. (Dall’82’ Sobhi s.v.).

Elsaid 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi, ma nella ripresa abbassa troppo il suo baricentro e si vede pochissimo.

Trezeguet 5.5 - Nel primo tempo non si vede moltissimo, nel secondo tempo ha un altro passo ma sbaglia qualche giocata di troppo.

Mohsen 6 - Non ha molte occasioni, si sacrifica per la squadra. Fa reparto da solo, bene sulle sponde. (Dal 63’ Kahraba 6 - Buon impatto, cerca di aiutare la squadra in difesa).