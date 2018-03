Le pagelle dell’Italia - Delude il centrocampo, attacco sterile

Risultato finale: Argentina-Italia 2-0.

Buffon 6.5 - Uno dei migliori in campo, si inventa un paio di interventi nel primo tempo che salvano il risultato. Può fare davvero poco sui due gol.

Florenzi 5.5 - Nel primo tempo ha un cliente difficile da tenere, nella ripresa combina qualcosa ma non brilla. (Dal 62’ Zappacosta 6 - Qualche buona accelerazione sulla fascia, quando può spinge).

Rugani 5 - Qualche buona giocata sui palloni aerei, ma sulle accelerazioni va in difficoltà. Male in alcune occasioni, soprattutto sul secondo gol.

Bonucci 5 - Sbaglia qualche lancio di troppo, non riesce ad imporsi come sa fare. Spesso sbaglia anche in fase di posizionamento.

De Sciglio 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivo, nella ripresa spinge meno e pensa più alla fase difensiva.

Verratti 5 - Nel primo tempo commette moltissimi falli, nella ripresa è un po’ più attivo. Rimane comunque una gara insufficiente. (Dal 71’ Cristante 5.5 - Tocca pochi palloni, si vede pochissimo).

Jorginho 5.5 - Nel primo tempo si muove male e sbaglia troppi palloni. Nella ripresa è leggermente più attivo, ma è lontano dalla sufficienza. (Dall’ 85’ Belotti s.v.).

Parolo 5.5 - Si sacrifica moltissimo, soprattutto in fase di non possesso. Spesso però è confusionario e sbaglia troppo. (Dal 61’ Pellegrini 5.5 - Gioca un paio di palloni, bene nell'atteggiamento. In alcune situazioni è poco preciso).

Chiesa 6 - Non viene servito molto, ma compie buoni movimenti. Appena si mette in moto diventa pericoloso. (Dal 62’ Candreva 5.5 - Non entra bene in campo, non gioca molti palloni).

Immobile 5 - Si sacrifica in fase di non possesso, ma si vede davvero poco. Qualche movimento, ma Otamendi e Fazio non gli lasciano fare nulla. Oltre l'assist per Insigne, non sfruttato, costruisce poco. (Dal 74’ Cutrone 5.5 - Pochi palloni giocati, lo servono ancora meno).

Insigne 5 - Ci si aspettava qualcosa di più da lui, si divora un gol praticamente fatto. Male anche nelle giocate individuali.