Le pagelle dell’Uruguay – Suarez inguardabile, sorride Gimenez

Risultato finale: Egitto- Uruguay 0-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muslera 6 - Non ha moltissimi interventi da compiere, è spesso attento e non si lascia mai sorprendere dalle giocate degli egiziani.

Varela 6.5 - Uno dei migliori in campo, spinge con costanza ed è l’unico a creare pericoli costanti.

Godin 7 - Partita pregevole nelle letture difensive, non lascia tutto. Il vero punto di forza di questa nazionale.

Giménez 7.5 - È lui l’uomo partita, si inventa un gol in pieno recupero che regala tre punti preziosissimi. In difesa gioca una partita maiuscola.

Cáceres 6 - Male nel primo tempo, dove compie troppe disattenzioni. Nella ripresa alza il ritmo e gioca come sa fare.

Nandez 5.5 - Prova qualche cross, soprattutto nel primo tempo. Ma non trova mai la sovrapposizione giusta sulla corsia destra. (Dal 58’ Sanchez 6 - Ha un buon impatto, dai suoi piedi parte il cross decisivo per Gimenez).

Bentancur 5.5 - Inizia bene con un paio di palloni recuperati, poi cala d'intensità. Una partita anonima, non riesce quasi mai ad incidere.

Vecino 6 - Prova in un paio di occasioni a spaventare l'Egitto, ma non ci riesce. Partita ordinata, non brilla in mezzo al campo. (Dall’87’ Torreira s.v.).

De Arrascaeta 6 - Predica nel deserto, prova qualche spunto ma soffre la solidità difensiva da parte dell’Egitto. (Dal 59’ Rodriguez 5.5 - Un paio di giocate cervellotiche, poi sparisce dai radar).

Suárez 4.5 - Partita disastrosa. Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare, tra cui passaggi, assist e sponde. E anche un paio di gol.

Cavani 6.5 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa alza il ritmo e diventa decisivo. Non segna, ma solo per via della sfortuna.