Le pagelle dello Schalke 04 - Konoplyanka e Schopf sugli scudi

Risultato finale: Schalke 04-Lokomotiv Mosca 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fahrmann 6 - Prestazione attenta tra i pali. Anche se in realtà i russi fanno davvero poco.

Goller 6 - Spinge appena può, sfiora anche il gol. Qualche brivido in difesa. (Dal 59' Harit 6 - Tiene bene la posizione.)

Naldo 6.5 - Prestazione granitica per il giocatore brasiliano. Grinta da vendere e pulizia negli interventi.

Nastasic 6.5 - Si integra bene con il compagno. Buona scelta di tempo in più di un intervento.

Mendyl 6 - Dopo alzare bandiera bianca dopo 15' per un problema alla caviglia. Si era distinto nel tempo rimasto in campo. (Dal 16' Baba 6 - Attento in difesa, spinge di più nella ripresa)

Schopf 7 - In grande forma, trova il gol al 90', ma anche in precedenza lo aveva tentato. Tutto a coronamento di un'ottima prestazione.

Stambouli 6 - Gioca un buon match in fase difensiva, più di una volta sbarra la strada agli attaccanti russi.

Serdar 6.5 - Elettrico, si muove su e giù sulla fascia sinistra. Si fa vedere anche al tiro.

Mascardell 6 - Si integra bene con gli altri compagni in mediana. Si fa sentire di più in fase di non possesso nella ripresa.

Teuchert 5.5 - L'impegno c'è, ma non sempre riesce a rendersi realmente pericoloso. (Dal 74' Kutucu s.v. - )

Konoplyanka 7 - Con Schopf è il migliore dei suoi. Tenta sempre la giocata, lucido e generoso anche in fase di ripiegamento.