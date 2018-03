Le pagelle dello Schalke - Caligiuri la stella, Pjaca e Di Santo flop

Risultato finale: Mainz-Schalke 0-1

Fahrmann 6 - Nel primo tempo non è chiamato agli straordinari, anche perché gli avversari centrano raramente la porta; nella ripresa, invece, si fa trovare pronto.

Kehrer 6.5 - Lotta su ogni pallone, fa continuamente a sportellate con Ujah e Quaison. Nonostante la botta al volto, stringe i denti e resta in campo.

Naldo 6.5 - Solito baluardo difensivo, guida con personalità la retroguardia dello Schalke. In avanti si rende pericoloso sui calci piazzati.

Nastasic 6 - Anche lui, come ai due compagni di reparto, gioca con attenzione e sbaglia poco quanto nulla, lasciando solo le briciole ad Onisiwo.

Bentaleb 5.5 - E’ quello che prova sempre ad accendere la luce in mezzo al campo per gli ospiti, ma ritarda sempre l’ultima giocata e diventa prevedibile per i centrocampisti avversari.

McKennie 5.5 - Dà muscoli e sostanza in mezzo, anche se spesso si ritrova a dover inseguire gli avversari. Non proprio lucidissimo, inoltre, con la sfera tra i piedi.

Caligiuri 7 - Sempre nel vivo del gioco, è quello che mette maggiormente in difficoltà Muller con tiri dalla distanza. Gioca a tutta fascia e fa bene entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa, con una prodezza, regala i tre punti alla sua squadra.

Schopf 5 - Non lascia varchi per attaccare a Brosinski sulla destra, ma si propone raramente negli ultimi trenta metri. Ci si aspettava qualcosina in più nella metà campo avversaria. (Dal 46’ Goretzka 6.5 - Il suo innesto in campo cambia tutto nello Schalke: maggior velocità, imprevedibilità ed incisività in avanti. Determinante.)

Pjaca 5 - Praticamente impalpabile fino all’ultimo minuto in cui resta in campo. Tocca poche volte il pallone, tende sempre a farsi anticipare dai difensori avversari. (Dal 51’ Konoplyanka 5 - Entra in campo, ma praticamente non si nota.)

Di Santo 5 - Anche lui, come Pjaca, non brilla particolarmente. Parte benino, poi cala vertiginosamente con il passare dei minuti. Sottotono. (Dal 77’ Embolo s.v.)

Burgstaller 6 - Si muove molto, non dà punti di riferimento alla difesa del Mainz, fa salire la squadra e conquista numerosi calci piazzati. Lotta e si dà da fare, anche se sotto porta non incide.