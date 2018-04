Le pagelle dello Schalke - Naldo fa e disfa. Tanti bocciati

Risultato finale: Amburgo-Schalke 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fahrmann 6 - Raccoglie il pallone dal sacco tre volte: freddato da Kostic, si oppone finché può su Holtby, può soltanto osservare la magia di Hunt. Per il resto, alcuni intercetti ben eseguiti.

Stambouli 6 - Poche sbavature, anche in una serata scellerata. Chiude le zone di sua competenza con buona attenzione, non naufraga e sorveglia a dovere gli avversari diretti.

Naldo 6,5 - La serata parte bene con il sigillo di testa. L'errore marchiano su Kostic rischia di macchiarla, recupera compattezza e torna a guidare la linea con la solita leadership, accarezzando addirittura la doppietta.

Nastasic 5,5 - Qualche distrazione in un reparto che questa sera traballa più del lecito. Ammonito per un rude intervento in scivolata, si arrende al settantacinquesimo ad un guaio fisico. (Dal 75' Bentaleb s.v.).

Kehrer 5 - Nessuno spunto sulla destra. Costretto a sorvegliare Kostic, che spesso e volentieri gli sguscia alle spalle. Apporto nullo in fase di possesso.

Goretzka 6 - C'è il suo zampino sul gol di Burgstaller. Altra categoria rispetto ai compagni di reparto, non a caso il Bayern lo aspetta. Soffre anche lui, seppur parzialmente, le difficoltà della squadra.

Meyer 5 - Schermo davanti alla difesa che s'inceppa. La squadra patisce la foga dell'Amburgo nella prima frazione, e lui non riesce ad emergere. Bocciato da Tedesco, che lo trattiene in panchina nella ripresa. (Dal 46' McKennie 6 - Trova un buon corridoio per Goretzka sul raddoppio dello Schalke).

Harit 5 - Ingarbugliato nel traffico in mediana, non affonda e gioca spalle alla porta per larghi tratti di gara. Non scocca la scintilla con Meyer e Goretzka.

Caligiuri 5 - Scodella su piazzato per la zuccata vincente di Naldo. Poi, però, sparisce: non crossa, zero conclusioni in porta e nessuna sterzata su Kostic.

Burgstaller 5,5 - Salva la faccia con il momentaneo due a due. Poco supportato dai compagni: partecipazione alle trame inconsistente, spesso ingabbiato dai due centrali dell'Amburgo.

Embolo 5 - Non la vede mai nei primi quarantacinque. Non s'incastra nel canovaccio della gara, corpo estraneo in un meccanismo difettoso. Tedesco, a ragione, lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Di Santo 5 - Combina poco nella ripresa).