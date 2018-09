Le pagelle dello Shakhtar - Ismaily super, Bolbat impalpabile

Risultato finale: Shakhtar Donetsk-Hoffenheim 2-2

Pyatov 5 - Sbaglia completamente il tempo dell’uscita in occasione del corner che porta al secondo gol dell’Hoffenheim.

Butko 5.5 - Resta basso per provare ad arginare i diversi attacchi avversari. Funziona poco l’intesa con Marlos.

Khocholava 5.5 - Vacilla quando viene puntato dai centrocampisti dell’Hoffenheim.

Rakitskiy 6 - Il suo mancino è un’arma importante sui calci piazzati, ma i compagni non ne approfittano a dovere.

Ismaily 7 - Il migliore in campo dello Shakhtar, a prescindere dalla rete del momentaneo 1-1 che comunque è un bel vedere. E’ perennemente col piede sull’acceleratore e chiama spesso in causa Taison, mettendo in difficoltà Nordtveit.

Stepanenko 5.5 - Non basta la sua grinta a metà campo per dar fastidio al palleggio dell’Hoffenheim. Si ritrova spesso almeno due avversari nei radar.

Patrick 5 - Poco presente in mezzo al campo e poco dentro alla partita a livello mentale. Dal 76’ Maycon 7 - Fantastica la conclusione che sigla il definitivo 2-2 nel finale di gara.

Marlos 5 - Priva la squadra delle sue doti migliori e gli ucraini finiscono per attaccare esclusivamente da un lato.

Taison 6.5 - Sottotono nel primo tempo, mentre nella ripresa decide di prendersi sulle spalle i compagni, provando a trascinarli almeno al pareggio, ma è poco fortunato negli affondi.

Bolbat 5 - Annunciato tra i possibili protagonisti di questo match, delude le aspettative e non lascia traccia in campo. Dal 56’ Kovalenko 6 -Si mette al servizio della causa.

Junior Moraes 5 - Occupa poco e male l’area di rigore avversaria, negando spesso un appoggio ai compagni che faticano ad allungare le maglie dell’Hoffenheim.