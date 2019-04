Le pagelle dello Slavia Praga - Deli leader. Olayinka anonimo

Risultato finale: Slavia Praga-Chelsea 0-1

© foto di Federico De Luca

Kolář 6 - Limita il passivo a discapito della sua squadra risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Coufal 6 - Corre disciplinatamente lungo la fascia destra badando più ad attaccare che a difendere.

Ngadeu-Ngadjui 6,5 - Gioca al fianco di Deli contribuendo, con la sua attenzione difensiva, ad arginare Giroud.

Deli 6,5 - Dirige la retroguardia dello Slavia Praga rendendosi protagonista di un paio d'interventi difensivi piuttosto efficaci.

Bořil 6,5 - Pattuglia, in maniera diligente, la corsia di sinistra sfiorando, con una mezza rovesciata nel secondo tempo, la rete personale.

Traoré 6,5 - Abbina quantità e qualità in mezzo al campo non trovando, dopo una bella iniziativa personale, la via del gol.

Král 5,5 - Ricopre il ruolo di mediano non riuscendo, nonostante l'impegno, a rendersi proficuo.

Masopust 5 - Non riesce ad entrare correttamente in partita risultando, il più delle volte, innocuo (dal 74' Hušbauer 6 - Sostituisce a Masopust donando energie fresche alla trequarti dello Slavia Praga).

Ševčík 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di trequartista cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Stoch 6 - Lavora diligentemente lungo la fascia di competenza recapitando a Deli, ad inizio primo tempo, un pallone degno di nota (dal 64' Zmrhal 5,5 - Sostituisce Stoch incedendo un po' meno rispetto al suo predecessore).

Olayinka 5 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco dello Slavia Praga non creando alcun pericolo alla difesa dei Blues (dall'82' van Buren sv - Prende il posto di Olayinka nel finale non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).