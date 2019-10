Le pagelle dello Slavia Praga - Stanciu ci prova, Olayinka discontinuo

Risultato finale: Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2

Kolar 6 - Non ha granché da fare nel primo tempo, il Borussia Dortmund colpisce con Hakimi forse all’unica vera palla-gol arrivata fino al 45’. Bravo nella ripresa su Sancho, non può nulla sullo 0-2.

Coufal 5.5 - Soffre molto le discese di Hakimi e Guerreiro, che si alternano senza dargli punti di riferimento. In avanti si propone poco e male.

Hovorka 6 - Tiene sotto controllo Reus che, in tutta onestà, si nota molto poco nell’area di rigore avversaria.

Kudela 6 - Anche lui, come Hovorka, tiene a bada gli attaccanti e avversari e concede poco e nulla.

Boril 5 - È il principale colpevole sul gol di Hakimi: l’ex Real fa tutto il campo incontrastato dalle sue parti, entra in area, lo dribbla e segna.

Soucek 6.5 - Dà qualità e quantità al centrocampo di Trpisovsky, si propone con i tempi giusti in avanti ma senza riuscire a lasciare il segno.

Sevcik 6 - Un po’ in ritardo sui centrocampisti avversari, prende un cartellino giallo evitabilissimo a fine primo tempo. Nella ripresa sembra tutto un altro calciatore: spinge, si propone e calcia in porta con regolarità.

Masopust 6 - L’unico, insieme a Stanciu, che crea pericoli a Burki. Clamoroso, però, il gol fallito nel primo tempo a tu per tu col portiere avversario. Errori che si pagano a caro prezzo. (Dal 76’ Zeleny s.v.)

Stanciu 6 - Qualche tiro velenoso dei suoi, ci prova e la sua performance non dispiace affatto. Una continua spina nel fianco per Hummels e compagni. Cala nella seconda parte della ripresa. (Dall’83’ Skoda s.v.)

Olayinka 5.5 - Corre molto, si dà da fare, ma al momento che conta si nasconde. Ha ampi margini di crescita e anche stasera lo ha dimostrato. Discontinuo.

Tecl 5 - Gira a vuoto tra Hummels e Akanji, non vede mai il pallone. Nella ripresa ha una grande chance, ma se la divora clamorosamente. Impalpabile e sprecone. (Dal 60’ Van Buren 5.5 - Ha oltre mezzora per lasciare il segno, ma non ci riesce.)