Le pagelle dello Spezia - Bartolomei ci prova, attacco spuntato

Risultato finale: Venezia-Spezia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6 - Sorpreso dalla deviazione di Mora sul tiro di Bentivoglio. Per il resto è attento tra i pali.

De Col 5.5 - Non perfetto in alcune circostanze, poca spinta nella prima parte di gara. Anche nella ripresa fatica.

Giani 5.5 - In ritardo di condizione, troppo falloso in certi momenti.

Terzi 5.5 - Qualche sbavatura, non sempre lucido, in velocità è difficoltà con Di Mariano in particolare nella ripresa.

Augello 5.5 Più di un problema sulla fascia. Spinge con poca lucidità ancora meno nella ripresa. (Dal 76' Crivello 6 - Entra in campo con buone idee, non sempre assistito dai compagni)

Bartolomei 6 - Si muove bene in entrambe le fasi. Va anche al tiro nella ripresa. Poco lucido nel finale

Ricci 5.5 - Ci si aspettava di più, svolge il compitino senza strafare.

Mora 5.5 - Tanta corsa, ma anche confusione in mezzo al campo. Marino lo toglie dopo un'ora per mettere forze fresche. (Dal 63' Crimi 5.5 - Non c'è il cambio di passo)

Gyasi 5.5 - Qualche guizzo, ma ben presto gli avversari gli prendono le misure. Ci prova nella ripresa senza fortuna.(Dal 63' Pierini 5.5 - Buona volontà e poco più.)

Galabinov 5 - Palloni giocabili? Nessuno o quasi. Non è ancora al 100 per cento nei meccanismi della squadra di Marino. Ma sarà prezioso nel proseguimento della stagione.

Okereke 5 - Tende ad estraniarsi e non dare aiuto in fase di ripiegamento. Braccato dai difensori avversari.