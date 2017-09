Le pagelle dello Spezia - Di Gennaro respinge male, Granoche ci prova

Risultato finale: Spezia - Carpi 0-1

© foto di Federico Gaetano

Di Gennaro 5 - Ha responsabilità evidenti sul gol di Mbakogu: la punizione di Jelenic è sì velenosa, ma si poteva respingere molto meglio di così. E l'errore pesa tantissimo sul risultato.

De Col 6 - Adattato a terzo centrale a destra, ci mette qualche minuto ad ambientarsi, ma dopo qualche incertezza non sbaglia più. La sua gamba è stata utile per tenere la squadra alta.

Terzi 6 - Il capitano amministra con saggezza la difesa a tre dei suoi. Nel primo tempo prova a sbrogliare una mischia, ma il suo tentativo finisce fuori dallo stadio.

Giani 6 - Lavora bene dietro le quinte della retroguardia. Non appare, ma legna. Tanto che si prende il giallo. Fondamentale a salvare su Mbakogu che si stava lanciando nel finale.

Vignali 5,5 - Abbastanza anonimo sulla fascia destra. Bittante non gli crea troppi affanni, ma lui probabilmente ne causa ancora meno all'avversario. Un po' troppo timido.

Pessina 6,5 - Arrivato dall'Atalanta nel finale di mercato, viene subito schierato titolare. E ripaga la scelta del mister: almeno due occasioni pericolose nascono da sue giocate.

Juande 5,5 - Fallo pericoloso, quello che commette nel primo tempo: sulla punizione seguente nasce il vantaggio ospite. Gestisce senza troppa lucidità più di un pallone. Ammonito, esce. (dal 61' Giorgi 5,5 - Ha mezz'ora di tempo ma non incide granché sulle dinamiche del gioco. Si vede solo per una conclusione altissima.)

Acampora 5,5 - I primi dieci minuti lo vedono molto incisivo nell'attaccare tra le linee, e di buona gamba. Nel resto della sua prestazione però non mostra più granché, e a metà ripresa esce. (dal 72' Marilungo 5,5 - Anche per lui si tratta di esordio. Non lo si vede: pare troppo affaticato e sbaglia anche i tocchi più semplici. Rimandato.)

Lopez 6 - Ha volontà di scendere con continuità sulla fascia sinistra. Gli manca un po' di precisione, però i suoi compagni sapevano di avere un riferimento certo da quella parte.

Forte 5,5 - Il suo contributo a livello fisico è buono: lui da solo mette apprensione ai tre centrali avversari. Però non concretizza, e risulta poco incisivo quando i suoi sono avanti. (dall'80' Okereke 6,5 - Gioca soltanto dieci minuti ma impatta bene sulla gara, andando due volte vicino alla rete. Colombi non era d'accordo.)

Granoche 6,5 - Come spesso accade, è il più pericoloso della sua squadra. Attenta alla porta avversaria in diagonale nel primo e nel secondo tempo, e nel mezzo c'è un'incornata. Purtroppo per lui c'è anche Colombi.