Le pagelle dello Spezia - Follia Mora, pasticcio di Manfredini

Risultato finale: Spezia-Ascoli 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manfredini 5 - Tutt’altro che preciso l’intervento sul tiro di Varela che regala il pareggio all’Ascoli.

De Col SV. Un problema muscolare lo costringe al forfait prima che possa incidere sul match.

Dal 24’ Augello - Si sacrifica sulla corsia a lui non congeniale per il bene della squadra.

Terzi 6 - Non soffre e porta a casa una sufficienza tranquilla nonostante l’inferiorità numerica della squadra per gran parte del match.

Giani 6 - Buona come sempre l’intesa con il suo compagno di reparto, limitano al minimo i pericoli per la porta di Manfredini.

Lopez 6.5 - Un motorino inesauribile sulla corsia di sinistra, dal suo mancino nasce il cross per la rete di Marilungo.

Maggiore 6.5 - Prezioso in entrambe le fasi di gioco, apre e chiude le azioni con grande intelligenza tattica.

Juande 5.5 - Si vede a sprazzi, lasciando ai compagni in alcune circostanze il timone della mediana.

Mora 4 - Costringe l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso a fine primo tempo per un gesto davvero folle ai danni di Pinto.

Marilungo 6 - La sua perla in avvitamento apre le danze, ma non basta.

Forte 6 - Gallo ha bisogno di ridisegnare la squadra dopo l’espulsione di Mora ed è lui a farne le spese, nonostante sia stato praticamente il migliore nel primo tempo. Dal 46’ Bolzoni 6 - Ordinato, non commette sbavature e dà fluidità alla manovra.

Granoche 6 - Partita di sacrificio per lui, si mette a disposizione del collettivo con grande tenacia. Dal 73’ Capelli 5.5 - Non mantiene la giusta calma in un finale molto concitato.