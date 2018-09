Le pagelle dello Spezia - Gioia Maggiore, bene Bartolomei

Risultato finale: Spezia-Carpi 2-1

Manfredini 5 - Tradito dal sole, sbaglia i tempi dell'uscita e facilita il gol di Mokulu.

De Col 6.5 - Solito stantuffo sulla fascia: su e giù con giudizio e qualità.

Terzi 6.5 - Prestazione di sostanza, in particolare nella ripresa. Sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Giani 6.5 - Ruvido in alcune circostanze, incisivo in altre. Ormai si intende bene con il compagno.

Augello 6.5 - Primo tempo in palla con numerosi inserimenti offensivi.

Bartolomei 6.5 - Mediano a vocazione offensiva. Fa bene entrambe le fasi, ci prova più volte senza esito.

Ricci 6.5 - Non si vede, ma c'è, eccome. Finisce stremato dopo aver dato tutto.

Crimi 5.5 - Non dispiace in mezzo al campo anche se alle volte si specchia troppo. Può dare di più. (Dal 55' Maggiore 7 - Decisamente più in palla rispetto al compagno. Non solo per il gol, ma anche per il loro )

Okereke 6 - Una gara dignitosa. Ci prova con grinta e cuore, ma non è fortunato.

Galabinov 7 - Spreca nel primo tempo, ma non si risparmia sia nelle sponde che nel lavoro al tiro. Trova il gol dopo 250 giorni, poi si fa male che sfortuna! (Dal 59' Gudjonhsen 6 - L'islandese si muove bene. Prosegue il suo processo di ambientamento.)

Gyasi 6 - Parte forte, poi si assesta visto che i difensori del Carpi gli prendono le misure. (Dall'89' Vignali s.v.- )