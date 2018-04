Le pagelle dello Spezia - Gioia Maggiore, ingenuo Lopez

Risultato finale: Spezia-Cremonese 1-0

Manfredini 6.5 - Buon match per l'estremo difensore ospite che si disimpegna bene soprattutto nel primo tempo

Terzi 6.5 - Tanta grinta e interventi al limite. Gioca da terzino, ma il capitano non sfigura.

Masi 6 - In mezzo alla difesa non sfigura, tiene a bada il tridente avversario. Nella ripresa più grattacapi, ma non sbanda. Esce per infortunio. (Dal 75' Augello s.v. - ).

Giani 6 - Fronteggia con furore l'avversario, prova sufficiente.

Lopez 5.5 - Ci mette tutto quello che ha, non molla fino all'ultimo. Peccato per l'ingenua espulsione nel finale.

Mora 6 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli.

Juande 6.5 - Detta i tempi della manovra. Prova più che positiva, in particolare nel primo tempo.

Pessina 6 - Volenteroso, macina chilometri sulla trequarti. Esce stanco. (Dal 78' Maggiore 7 - Entra e dà tre punti fondamentali alla propria squadra. Una vittoria per la salvezza)

De Francesco 6.5 - Profilo interessante, un po' discontinuo, ma c'è sicuramente tanto margine per crescere. Sfiora il gol su punizione.

Gilardino 6 - Gioco di sponda per i compagni, dà il suo contributo sufficientemente. Lavoro per la squadra. (Dal 70' Granoche 6 - Si dà da fare nel finale.)

Marilungo 6 - Primo tempo senza grandi sussulti. Ripresa di sacrificio. Pochi palloni giocabili, ma tanto impegno.