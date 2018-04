Le pagelle dello Spezia - Lopez impreciso, Granoche non incide

Risultato finale: Spezia-Brescia 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manfredini 5.5 - Non impeccabile nell’occasione che porta al gol di Torregrossa.

Lopez 5 - Sbaglia decisamente troppo quando ha la palla fra i piedi, limitando di molto l’offensiva dello Spezia.

Masi 5 - In difficoltà sulle comunque poche offensive del Brescia. Ha qualche responsabilità sul gol di Torregrossa. Dal 73’ Augello - Pochi i palloni per mettersi in evidenza.

Ceccaroni 5.5 - Prova a non far avvertire la mancanza dell’intero pacchetto di centrali difensivi, ma si balla più del dovuto lì dietro stasera.

De Col 6.5 -E’ sicuramente il migliore fra i due terzini bianconeri questa sera. Accompagna con tempismo e lucidità la manovra.

Mora 5 - Torna dopo la squalifica, ma non entusiasma in mezzo al campo. Dal 66’ Ammari 6 - E’ fra i pochi a crederci anche nel finale.

Juande 6 - Legge bene tutte le situazioni di gioco, si rende utile sia quando bisogna spingere che quando c’è da aiutare la retroguardia.

Pessina 6 - C’è il suo zampino nella massiccia percentuale di possesso palla dello Spezia, ma davanti non ci sono sbocchi nella ripresa.

Di Francesco 5.5 - Si muove bene fra le linee ad inizio match, col passare dei minuti finisce però per abbassarsi troppo e la squadra ne risente. Sbaglia almeno due chance molto ghiotte.

Marilungo 6 - Dopo il gol di Torregrossa la squadra non produce la stessa mole di gioco e in avanti i rifornimenti arrivano con il contagocce.

Granoche 5 - Praticamente mai pericoloso. Si sacrifica per la squadra, ma i compagni non lo mettono nelle condizioni di far male in avanti. Dal 62’ Forte 5.5 - Non riesce a trascinare la squadra con la sua freschezza.