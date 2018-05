Le pagelle dello Spezia - Marilungo ci prova, Maggiore sottotono

Risultato finale: Foggia-Spezia 2-1

Manfredini 5.5 - Sull’azione che porta all’1-0 di Floriano non è impeccabile nell’uscita dai pali; non può nulla, invece, sull'acrobazia vincente di Tonucci.

Ceccaroni 5.5 - Pomeriggio non tranquillo per lui, costretto ad inseguire Floriano prima e Nicastro dopo. Nel finale si riscatta parzialmente con un grande intervento sulla propria linea di porta.

Terzi 5.5 - Di testa le prende quasi tutte lui; non è reattivo, invece, sull'azione dell'1-0. (Dal 60’ Marilungo 7 - Con un gran bel gol colpo di testa riapre nel finale il match, buon impatto con il match.)

Giani 6 - Ha il suo ben da fare e neutralizza nel corso della partita un osso duro come Mazzeo. Gioca una buona partita a livello di copertura e marcatura.

De Col 6.5 - Nel primo tempo spinge poco rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, spesso si limita a svolgere compiti difensivi e contenere Kragl. Nella ripresa macina chilometri e serve a Marilungo il pallone dell'1-2.

Mora 6 - Dà sostanza in mezzo al campo, lotta su ogni pallone vagante e nel primo tempo sfiora anche un gran gol da centrocampo. Ci mette l’anima, non gli si può rimproverare nulla.

Bolzoni 5.5 - Spezza il gioco avversario con un paio di falli da calciatore esperto qual è. Anche lui, come Mora, recupera un sacco di palloni; fatica, invece, nel dettare i tempi.

Maggiore 5.5 - Meno vivace rispetto al solito e soprattutto parecchio impreciso. Non la sua miglior partita, fatica molto a contenere i centrocampisti avversari. (Dal 77’ Ammari s.v.)

Augello 6 - Fa avanti e indietro senza sosta sulla corsia di sinistra, fa bene entrambe le fasi di gioco come Gerbo nel Foggia. Tra i più positivi nelle fila della squadra di Gallo, i suoi cross sono sempre pericolosi.

Forte 5.5 - Si nota molto poco, vede raramente il pallone ma non riesce a creare nulla di buono. Impalpabile ed annullato dai tre difensori del Foggia. (Dal 63’ Mulattieri 5.5 - Ha più di mezzora per mettersi in mostra, ma non riesce ad entrare nel vivo del gioco.)

Granoche 5.5 - Anche lui non riesce ad incidere sotto porta, viene quasi sempre anticipato da Martinelli e compagni. Nel finale, di testa, si fa neutralizzare un bel colpo di testa da Noppert.